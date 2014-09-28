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CHP'li vekilden 'maden ocağının içi çok korkunç' diyen AKP'li vekillere: Tünelin ucunda melekler var

Hasan Ören: Madene inerken herkes korktu. Korkulacak kadar bir görüntü vardı

28 Eylül 2014 19:46

Hülya Karabağlı

Meclis Soma Komisyonu’nun Mayıs ayında 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Eynez Maden Ocağı'na inmesinde ilginç ayrıntılar ortaya çıkıyor. Milletvekilleri Eynez’de 1300 metre kadar iniş yaptı. Madenin görüntüsü tüm milletvekillerini korkuttu. Tahta bariyerler,  göçükler, yanmış bantlar ve kablolar, plastik borular herkesi şaşkına çevirdi. Komisyon Üyesi Manisa Milletvekili Hasan Ören,  “Madene inerken herkes korktu. Korkulacak kadar bir görüntü vardı” dedi. Ören, AKP’lilerin,  ‘Burası çok kötü. Çok korkunç’  sözlerine, “Korkmayın,  tünelin ucu meleklere çıkıyor’ yanıtı verdiğini anlattı.  “AKP’liler bu yanıta bir şey demedi mi”  sorusuna Ören, “Denecek bir şey yok ki; Eynez korku tünelinin aynısı. Sadece  sağdan soldan iskeletler çıkmıyor”  dedi.

 

Eynez bu haliyle açılamaz

 

Eynez Maden Ocağı’nın bu haliyle yeniden üretime açılmasının  mümkün olmadığını söyleyen  Ören, uluslararası teknik bir heyetin incelemesinin  gerekliliğine  işaret  etti  ve “Hazırlanan bilirkişi  kazanın nedenlerini sıralamış ancak  kazaya neyin neden olduğunu koymamış.  Onlar da bu eksikliklerini gidermeli.  Bir de uluslararası teknik bir heyetle kazaya neyin neden olduğu incelenmeli” dedi.

 

Kamera olsaydı bunları tartışmazdık

 

Ören’e göre, madende 30-40 kamera olsaydı bugün kazanın neden olacağı konuşulmayacaktı.

Meclis Soma Maden Faciası’nı Araştırma Komisyonu, 25  Eylül’den başlayın üç günlük  inceleme yaptı. Eynez madeni ile Işıklar Madeni'ne indi. Dinlemeler yaptı ve İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları'nda 13 Mayıs'ta yaşanan maden faciasından sonra şüpheli sıfatıyla hapishanede bulunan işletme yetkilileriyle görüştü.

 

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