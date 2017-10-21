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CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na 'Melih Gökçek' tepkisi

"Gökçek'e sahip çıkılmasını doğru bulmuyorum, reddediyorum"

21 Ekim 2017 13:06

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak  “İnsanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum" diyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erol, “Gökçek’e bugün demokrasi adına, milli iradeye saygı adına sahip çıkılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum, bunu reddediyorum" dedi.

Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası, aralarında Melih Gökçek'in de bulunduğu bir dizi isim istifayla anılmaya başlanmıştı. 

Erdoğan'ın "O belediye başkanlarımızın en kısa sürede istifalarını vereceğine inanıyorum" açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu, “İnsanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum” demişti.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erol, şunları kaydetti:

“Gökçek’e bugün demokrasi adına, milli iradeye saygı adına sahip çıkılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum, bunu reddediyorum. Belediye meclislerinde yapılan seçimlerde aday çıkarmak, yıllardır kamuya karşı suç işlemiş bu kişilerin yönetimlerinin meşrulaştırılması demektir. Ne adına olursa olsun, oy hırsızlarına sahip çıkılmamalıdır. Halk en büyük hakemdir. Bilinmelidir ki; bugün içinde bulunduğumuz siyasi karmaşadan çıkmanın tek yolu erken bir yerel seçimdir.”
 

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