CHP'li vekilden Hulusi Akar'a: Hangi yüzle Meclis'e geleceksin, onurun varsa derhal istifa et!

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, TBMM'de gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Namık Havutça, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan'a ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Havutça, "Cumhurbaşkanı Lozan ile ilgili açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemini değiştirmek için özel olarak seçilmiş bir argüman olarak kullanıyor. Daha 15 Temmuz'da bir hafta sonra 'Lozan Türkiye'nin tapusudur' diyen Sayın Cumhurbaşkanı dün de şaşırtıcı bir şekilde 'Lozan zafer miymiş, neyin zaferiymiş?' şeklinde gerçekten tutumu ve durumu mezarlıktan gece korkan, bağırarak şarkı söyleyen çocukların durumuna benziyor. Lozan Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Lozan, Sevr haritasının yırtılıp Türkiye'nin uluslararası alanda temellerinin atıldığı bir anlaşmadır. Lozan İnönü, Dumlupınar zaferidir. Lozan Kocatepe'dir, İzmir'de Yunan askerinin denize dökülmesidir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanının bunu bildiği halde mi bunu söylemiyor yoksa OHAL'i gizlemek için bu hali anlatmak için mi söylüyor bunu ilgiyle karşılıyoruz gerçekten" diye konuştu. Havutça, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a da istifa çağrısı yaptı.

“TBMM’nin 7 defa bombalanmasının baş sorumlusu sensin”

Namık Havuçta, 15 Temmuz darbe girişiminde bombaların hedefi olan Meclis'in sorumlusunun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar olduğunu iddia ederek şöyle dedi:

"TSK'nın başında Genelkurmay Başkanı var. Yarın utanmadan sıkılmadan TBMM'ye gelecekler. Sen o gece darbe girişiminde rehin alınmışsın, TSK'nın başkomutanı olarak Meclis'i 7 defa bombalanmış TBMM'nin baş sorumlusu sensin. Sen hangi yüzle yarın TBMM'ye geleceksin? Gelmesin. Derhal onuru varsa bu millete karşı saygısı varsa istifa etsin. Sayın Cumhurbaşkanını da göreve davet ediyorum. Milli iradenin kabesi olan TBMM'ye 7 bomba atılırken senin genelkurmay başkanın rehin alınmış, kuvvet komutanların neredeydi? Şimdi kalkıp Lozan'ı konuşmak, OHAL şartlarını Türkiye'ye getiren sorumluların bu millete hesap vermesi lazım. Önce gelin TBMM'yi bombalayan alçakları bulun. Lozan bizim onurumuzdur."