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CHP'li vekilden Bakan Ergin'e: Gözlüğünü gözüne sokarım

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda da CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yönelik “Gözlüğünü gözüne sokarım” sözleri de tartışmaya n

18 Kasım 2011 02:00

T24 - TBMM Genel Kurulunda, AKP ve CHP’li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Genel Kurulda CHP'li Muharrem İnce, AKP İstanbul Milletvekili Muhammet Bilal Macit'e 'Yediririm sana o lafı' diye bağırdı. Bu arada TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda da CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yönelik “Gözlüğünü gözüne sokarım” sözleri de tartışmaya neden oldu.



Genel Kurulda, "Türkiye ile Yeni Zelanda Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" görüşüldü.
 

Tasarının görüşmelerinde oylamaya geçmeden önce CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, yoklama istedi.
 

Yoklama için 20 CHP’li milletvekili ayağa kalktı. Bu sırada, Katip üye, AKP İstanbul Milletvekili Muhammet Bilal Macit, milletvekillerinin ismini tek tek okurken, bir milletvekilinin ismini yanlış okudu ve "Sayın İnce yanlış yazmış" dedi.
 

Bunun üzerine İnce, ayağa kalkarak, "Öyle söyleyemezsin, yediririm o lafı sana. Bana yanlış yazdı diyemezsin" diye bağırdı.
 

Tepki gösteren AKP’li milletvekilleri, CHP’li İnce’nin özür dilemesini istedi.
 

TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu da İnce’ye, "Özür dilemenizi bekliyoruz" dedi.
 

İnce’nin özür dilemeyeceğini belirtmesi üzerine, AKP’li milletvekillerinden bazıları ön sıralara gelerek tepkilerine devam etti ve "Özür dilesin" diye bağırdı. Bu sırada CHP’li milletvekilleri de ön sıralara doğru hareketlendi.
 

Arkadan ön sıraya doğru hareketlenen AKP’li bir milletvekili ile AKP sıralarına doğru hamle yapan CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger’i arkadaşları engelledi.


Mumcu da "Niçin bağırıyorsunuz sayın milletvekilleri, ben müdahale ediyorum, Genel Kurulu nasıl yöneteceğimizi biliriz" dedi.


Muharrem İnce de katip üyenin milletvekillerini tanımak zorunda olduğunu belirterek, "Ben eline milletvekili isimlerinin yer aldığı kağıt vermeye mecbur değilim. Milletvekili ayağa kalktığı anda o kişiyi tanıyıp ismini söylemeli.
 

Diyelim ki ben yanlış yazdım. Katip üye nezaket gösterip, ’pardon yanlış oldu’ demeliydi. Ama gençliğinin etkisiyle, ’Sayın İnce yanlış yazmış’ dedi. Bunu söyleyemez" diye konuştu.


Gerginliğin devam etmesi üzerine Başkanvekili Mumcu, birleşime ara verdi.

 
Aradan sonra Başkanvekili Mumcu, CHP’li İnce’ye, "Katip Üye Muhammet Macit o sözü sizi incitmek ya da kırmak için söylememiştir" dedi.

 
İnce’nin, "Neden katip üye kendisi bunu söylemedi?" diye sorması üzerine Mumcu, Başkanlık Divanı adına kendisinin açıklama yapabileceğini söyledi.
 

Muharrem İnce de "Size böyle bir beyanı olduysa sorun ortadan kalkmıştır, o zaman benim söylediğim cümlelerle de anlamını aşmış olur. Ben de o zaman söylediğim sözü geri almak durumunda kalırım zaten" dedi.



CHP'li vekilden Bakan Ergin'e: Gözlüğünü gözüne sokarım


Bu arada TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda da CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e yönelik “Gözlüğünü gözüne sokarım” sözleri tartışmaya neden oldu.

 
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, Levent Gök'ün konuşması sırasında “senin gözüne girerim” dediğini iddia ederek, “Böyle Adalet Bakanı olur mu?” diye sordu.


Erdoğdu, Ergin'e yönelik, “Gözlüğünü gözüne sokarım senin. Bir milletvekili ile böyle konuşamazsın, haddini bil” ifadesini kullandı. Bunun üzerine AKP ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli bir tartışma çıktı.


Erdoğdu, “Biz milletvekiliyiz, bakanların kulu kölesi değiliz” diye konuştu.


 

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