"CHP'li vekil ve il başkanlarına saldırıların arkasında Saray ve MİT var"

Üst düzey bir CHP'li yetkilinin, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan’a yönelik saldırıyla ilgili olarak, “Yenimahalle’de Saray’a hizmet eden bir ekiple koordineli götürülüyor. İçlerinde tahrik yapacak MİT elemanlarını buluyorlar” dediği öne sürüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün grup toplantısında, AKP hakkında terör örgütüne yardım yataklıkla ilgili parti olarak suç duyurularında bulunmalarının ardından saldırıların geldiğine işaret edip, “Saray destekli bazı duyarlı çevrelerin hangi oyunların içinde olduğunu biliyorum” dedi. Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre, CHP’de yaygın görüş bu işin arkasında “Saray’a hizmet edip, durumdan vazife çıkaranlar” olduğu. CHP’den üst düzey bir yetkili, AKP’nin suç duyuruları nedeniyle kendilerine dava açamadığını, açtığı taktirde belgelerin “teröre yardım yataklık” iddiasını net bir şekilde ortaya koyacağına dikkat çekiyor. Bütün bu saldırıların arkasında CHP’yle ilgili “terör örgütlerine destek veriyor” algısını yerleştirme amacının yattığını belirten CHP’li yetkili, şu önemli iddiada bulundu:

“AKP’yi terör örgütüne yardım yataklıktan suç duyurusunda bulunmamız rahatsız etti. Çünkü belgeler, bulgular var elimizde. Çünkü gerçek. En büyük beklentimiz, dava açmaları bize. Ama açsalar resmi olarak bütün belgeleri mahkemelerin önüne yığma şansımız var. Dava açamadıkları için bunun üstünü bir şekilde karartmanın yolu olarak da ‘CHP terör örgütlerine destek veriyorlar, milletvekilleri, il başkanları destekliyorlar’ algısı yaratmaya çalışıyorlar. Ve Yenimahalle’de Saray’a hizmet eden bir ekiple koordineli götürülüyor. İçlerinde tahrik yapacak MİT elemanlarını buluyorlar. Bunları bizim il başkanlarımıza, milletvekillerimize saldırtıyorlar.”

Tozan da suçlamıştı

CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan, 26 Mart’ta, kendilerine “Osmanlı torunları” diye adlandıran bir grup tarafından darp edildi. Tozan saldırının siyasi ve organize olduğunu söylemişti. CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de geçen hafta sonu gittiği bir şehit cenazesinde, K.A. adlı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.