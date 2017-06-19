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CHP’li vekil: Tuğrul Türkeş neden yargılanmıyor?

"O da bu silahların Türkmenler'e gitmediğine yemin ederek söylemişti"

19 Haziran 2017 19:41

Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ziyaret etti. Maltepe Cezaevi önüne gelen vekiller burada adalet nöbeti tutan partililerle görüştü.

Gerçekleşen uzun ziyaret sonrasında açıklama yapan Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Askeri ve siyasi casusluk iddiasıyla devletin gizli belgelerini açıklamakla suçlanıyor. Bu çok trajikomik bir iddia. Bir haberden kaynaklanan iftira ile karşı karşıyayız" dedi.

"Türkeş neden yargılanmıyor?"

Erkek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Enis Berberoğlu'nun cezalandırılması iktidarın Suriye politikasının ne kadar yanlış olduğunun bir sonucu. Enis Berberoğlu tutuklanıyorsa demek ki o silahlar Suriye'de terör örgütlerine gidiyordu. Bu o anlamı da çıkartır. Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş neden yargılanmıyor? O da bu silahların Türkmenler'e gitmediğine yemin ederek söylemişti. Burada amaç; Cumhuriyet Halk Partisi'ni cezalandırmaktır. En büyük adalet vicdanlardadır. O yüzden genel başkanımız adalet için toplumla birlikte yürüyor."

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