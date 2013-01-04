T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li vekil Suriye'de esir düştükleri iddia edilen subayların isimlerini verdi!

CHP Aydın milletvekili Metin Lütfü Baydar, Suriye’de ‘esir düştükleri’ iddia edilen Türk subayların ve MİT görevlilerinin isimlerini açıkladı

04 Ocak 2013 13:52

CHP Aydın milletvekili Metin Lütfü Baydar, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Türk subayları ile MİT görevlilerinin isimlerini açıkladı.

radikal .com.tr'de yer alan habere göre, CHP Aydın milletvekili Metin Lütfü Baydar, Suriye’de ‘esir düştükleri’ iddia edilen Türk subayların ve MİT görevlilerinin isimlerini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı’nın daha önce yalanladığı olayla ilgili bir TBMM’ye bir soru önergesi veren Baydar, ilk olarak Suriye’de yayınlanan bir gazetede yer alan daha sonra Rus ve Çin resmi haber ajanslarının da verdiği habere ilişkin olarak Başbakan Erdoğan’dan açıklama istedi.

Baydar, soru önergesinde, esir Türk subayları ile MİT görevlilerinin isimlerinin, Yüzbaşı Yasin K., Teğmenler Sinan T., Fuat Y., Mustafa H. Asteğmen Hasan G ile Tarık T.,İbrahim M.,Yusuf C., Murat Y., Harun M. olduğunu öne sürdü. Bu konuda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığına iletilen bir bilgi olup olmadığını sordu.

Suriye’de yayınlanan El Vatan Gazetesi, Türk subaylarının Halep yakınında “Koerc” askeri havalimanına sızmaya çalıştıkları sırada yakalandıklarını ileri sürmüştü. Genelkurmay Başkanlığı ise bu iddiaları yalanlamış ve ‘’Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır’’ açıklamasını yapmıştı.

ETİKETLER

suriyeesirtsk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24