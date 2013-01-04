CHP'li vekil Suriye'de esir düştükleri iddia edilen subayların isimlerini verdi!

CHP Aydın milletvekili Metin Lütfü Baydar, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Türk subayları ile MİT görevlilerinin isimlerini açıkladı.

radikal .com.tr'de yer alan habere göre, CHP Aydın milletvekili Metin Lütfü Baydar, Suriye’de ‘esir düştükleri’ iddia edilen Türk subayların ve MİT görevlilerinin isimlerini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı’nın daha önce yalanladığı olayla ilgili bir TBMM’ye bir soru önergesi veren Baydar, ilk olarak Suriye’de yayınlanan bir gazetede yer alan daha sonra Rus ve Çin resmi haber ajanslarının da verdiği habere ilişkin olarak Başbakan Erdoğan’dan açıklama istedi.

Baydar, soru önergesinde, esir Türk subayları ile MİT görevlilerinin isimlerinin, Yüzbaşı Yasin K., Teğmenler Sinan T., Fuat Y., Mustafa H. Asteğmen Hasan G ile Tarık T.,İbrahim M.,Yusuf C., Murat Y., Harun M. olduğunu öne sürdü. Bu konuda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığına iletilen bir bilgi olup olmadığını sordu.

Suriye’de yayınlanan El Vatan Gazetesi, Türk subaylarının Halep yakınında “Koerc” askeri havalimanına sızmaya çalıştıkları sırada yakalandıklarını ileri sürmüştü. Genelkurmay Başkanlığı ise bu iddiaları yalanlamış ve ‘’Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır’’ açıklamasını yapmıştı.