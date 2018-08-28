CHP'li vekil sordu: Kaç hayvanda daha şarbon var?

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CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Et ve Süt Kurumu’nun Brezilya’dan ithal ettiği sığırlarda şarbon hastalığı tespit edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aygun, “Brezilya'dan 2017 yılında 169 in 2018 yılında 240 bin büyükbaş hayvan ithal ettik, hiç mi kontrol etmedik” dedi. Aygun, "Acaba daha kaç hayvanda şarbon var?" diye sordu.

Aygun, “Hani bu hayvanların kontrolü yapılıyordu? İthalatın kontrol belgesi ile gerçekleştiği açıklanmıştı. Bu kontrol belgesini kimler imzaladı? Kontrol varsa şarbon nasıl çıktı?” diye sordu.

AB ülkelerinin sebze meyvelerde ithalatta kılı kırk yararken Türkiye’nin bu kadar kontrolsüz hayvan ve et ithal etmesine tepki gösteren Aygun, “Biz hayvan ithalatını nasıl bu kadar kontrolsüz ve veterinerlik hekimliğini hiçe sayarak gelişi güzel yapabiliyor, kendi insanımızı ve diğer hayvan varlığımızı tehlikeye atıyoruz? Acaba kaç hayvanda daha şarbon var. Brezilya’dan ithal edilen tüm hayvanlar kontrolden geçirilmelidir. Bu korku ile nasıl yaşanır? Vatandaş, et yemekten mi vazgeçecek?” sorularını yöneltti.

“Hastalık taraması başladı mı?”

Ankara Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesi’nde bulunan özel sektöre ait bir işletmeye Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen 3.959 adet büyükbaş kesimlik hayvanın 50’sinde şarbon bulunduğunu anımsatan Aygun, şöyle devam etti:

“Et ve Süt Kurumu olayı doğrulamış, bölgenin karantinaya alındığını açıklamıştır. Şarbonun çiftlik dışındaki hayvanlara bulaşmaması için önlem alındığı belirtilmiştir. Yurtdışından gelen hayvanlarda başka ne tür hastalıklar vardır bilmiyoruz. Türkiye; 2010 yılından bu yana canlı hayvan ve kırmızı et ithal ediyor. Aslında sadece canlı hayvan ve et değil, aynı zamanda hastalık da ithal ediyoruz. Bir ülke hayvancılıkta bu kadar dışa bağımlıysa ve bu kadar yoğun ithalat yapılıyorsa hastalıkların olması da kaçınılmaz.

Brezilyanın komşusu Uruguay’dan da hayvan ithal ediyoruz. Güzel ülkemizi hayvan pazarı haline getirdik. Sadece Brezilyadan; 2017 yılında; 169 bin 365 büyükbaş, 2018 de 240 bin 245 büyükbaş hayvan ithal ettik. Hani bu hayvanların kontrolü yapılıyordu! Tarım ve Orman Bakanlığı, Gölbaşı’ndan başlamak üzere hastalık taramasına başlamış mıdır? Brezilya’dan ithal edilen tüm büyükbaşlar yeniden kontrol edilecek midir?”

Şarbonda ihbar mecburiyeti

Şarbon hastalığının ihbar edilmesi gereken mecburi hastalıklar listesinde olduğuna işaret eden Aygun, “Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik” gereği şarbon hastalıklı bir hayvanın değerinin yüzde 75’ini devletin ödediğini kaydetti.

Tekirdağ Milletvekili Aygun, yurtdışından gelen hayvanlarda başka ne tür hastalıklar olduğunu bilmediklerini vurgulayarak, “Bakanlık bu olaydan sonra ihbarı yasaklayıp, bütün hayvanlar sağlıklıdır mı diyecektir” diye sordu.

Aygun, Kurban Bayramı’nda dini vecibesini yapıp kurban kesen vatandaşların kuşku içinde olduğunu belirterek, “Acaba kestiğim hayvanda şarbon var mı soruları ile karşılaşıyoruz. Vatandaşı bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok” diye tepki gösterdi.

Bakan Pakdemirli’ye çağrı

Şarbonun geç tedavi edildiğinde öldürücü bir hastalık olduğunu, şarbonlu hayvan eti yiyen insanların riskte olduğunu kaydeden Aygun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye şu çağrıyı yaptı:

“Türkiye’yi büyükbaş hayvanda kendi kendine yeterli ülke haline getirecek misiniz? Böyle bir hedefiniz var mı? Gelin önce hayvancılıkta ithalattan vazgeçip, kendi üretim potansiyelimizi harekete geçirelim. Hayvancılarımıza her türlü desteği verelim. Bizim çiftçimiz, inanın Brezilya çiftçisinden, Uruguay çiftçisinden daha sağlıklı hayvan yetiştirir!”