CHP'li vekil sordu, Başbakanlık yanıtladı: Büyük yatırımların planlaması yapılırken AKP yoktu

CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Muharrem Erkek’in Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) büyük yatırımların planlaması ve ihale süreçlerine ilişkin olarak sordu sordu. BİMER verdiği yanıtlarda yatırımların AKP'nin kuruluşunda önce planlandığını söyledi. CHP'li Erkek, "Büyük yatırımların temeli atılırken AKP yoktu bile" dedi.

CHP’li Erkek, BİMER’e “İstanbul 3. Boğaz Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Osmangazi Köprüsü projelerinin ilk olarak planlaması hangi yıllarda yapılmıştır? İhale süreçleri ilk olarak ne zaman başlatılmıştır” sorularını yöneltti.

Bu sorular üzerine gelen yanıtta, Marmaray’ın ilk etüdünün 1985’te yapıldığı, Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Boğaz Köprüsü’nün ise 1991’de yatırım programına alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bizden önce bu ülkede hiçbir şey olmadı, kimse bir çivi çakmadı. Ne varsa AK Parti ile yapıldı” şeklinde bir tutumu içinde olduğunu belirten Erkek, “Yatırımlar, yandaşlara para aktarma aracı haline geldi. Geçmediğimiz köprünün parasını, verilen yolcu garantisiyle ödüyoruz. Geldiğimiz noktada mirasyedi bir evlat gibi satıp savuran hükümetle karşı karşıyayız” dedi.

CHP’li Erkek şöyle konuştu:

“AK Parti'nin ve daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tutumu var: Bizden önce bu ülkede hiçbir şey olmadı, kimse bir çivi çakmadı. Ne varsa AK Parti ile yapıldı. Biliyorsunuz 16 Nisan Anayasa Referandumu öncesi yeni bir devlet kurulma söylemi zirve yapmıştı. Aslında bunlar birbirinin sonucu. Bakınız Cumhuriyet değerleri, adalet, insan hakları ve demokrasi bir araç gibi görülüyor. OHAL, sınavlarda Cumhurbaşkanı’nın tek sözüyle yapılan değişiklikler, belediye başkanlarının istifaya zorlanması hep ben oldum yaptı anlayışının sonucu. İşte bu zihniyet gelip ben yoksam devlet çöker bile diyor. Bunun ne derece yanlış olduğunu göstermek için AK Parti iktidarlarında hizmete açılmış bazı büyük yatırımların ilk olarak ne zaman planlandığını BİMER aracılığıyla sordum. Gelen yanıt bizleri şaşırtmadı. Aslında doğru olanı budur. Devasa büyüklükteki yatırımlar; uzun süren etütler, çalışmalar ve planlarla yaşama geçirilir. Devlet olmak böyle bir şeydir. Yanıtta diyor ki Marmaray'ın ilk etüdü 1985 yılında yapılmış. O zaman AK Parti yoktu bile. Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Boğaz Köprüsü de dâhil 1991 yılında yatırım programına alınmış. Yine Orhangazi Köprüsü ve bağlantı yolları aynı yıl yatırım programına konulmuş. AK Parti bu ülkenin sadece son 16 yılında var ve üstelik bu zamana kadar olan tüm büyük yatırımların haraç mezat yandaşlara satılması yine bu sürece denk geliyor. Bu ülkeye gerçek katkı, büyük yatırımlar Mustafa Kemal Atatürk döneminde hem de tüm ekonomik zorluklara rağmen ve yıllarca süren savaşlardan sonra yapıldı. Sonra pek çok hükümet buna katkı sundu. Oysa bugün kimi büyük yatırımlar, yandaşlara para aktarma aracı haline geldi. Geçmediğimiz köprünün parasını, verilen yolcu garantisiyle ödüyoruz. Geldiğimiz noktada mirasyedi bir evlat gibi satıp savuran hükümetle karşı karşıyayız.”