CHP'li vekil Sinan Aygün'den Başbakan'a 2.5 miyon euro cevabı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ü kasdederek; "Cebinde 2.5 milyon Euro çıkan kişiyi neden milletvekili yaptınız?" ifadesine CHP'li vekil Aygün'den cevap geldi. Aygün, "Ya Başbakan sayı saymayı bilmiyor, ya da bunları doğal karşılıyor; Ben 35 yıllık tüccarım. Bir banka müdürü, kamu görevlisi bir banka müdürünün evinden çıkan parayla bendekini karşılaştırıyor. Eğer bu karşılaşma doğru olsaydı, ben çok tembel bir tüccarmışım, o ortaya çıkardı" dedi.

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Başbakan'ın bu sözlerine CHP'li Aygün'den tepki geldi. Aygün, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, şöyle konuştu;

"Benim ticaret siciline kaydımın tarihi 1978. Ben 35 yıllık tüccarım. Başbakan, 35 yıllık tüccar ile bir devlet memurunu karşılaştırıyor. Bu elma ile armudu karşılaştırmak gibi. Ya Başbakan sayı saymayı bilmiyor, ya da bunları doğal karşılıyor. O müdürün evinden 4.5 milyon dolar çıkmış. O zaman herkes der ki, sende de o kadar çıktı, geri zekalı tüccar mısın da bu kadar az paran var? Banka müdürü kamu memuru. Maaşı belli. Devlet memurunda bu kadar para çıkması doğalsa, bunu ben de çıkan parayla nasıl karşılaştırır? Söyleyecek bir şey bulamıyorum."

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