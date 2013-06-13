CHP'li vekil, polise taş atan direnişçiyi tekmeledi

CHP eski milletvekili Çetin Soysal, salı akşamı polisin müdahaleleri ardından gerginliğin sürdüğü Taksim Meydanı'na bakan bir otelden, polise taş atan 3 kişi tespit ettiğini ve bu kişilei uyarmak için meydana indiğini ancak kendsini dinlemeyen bu kişilere, alandan uzaklştırak için müdahale ettiğini anlattı. Soysal'ın bu kişilere tekmelerle yaptığı müdahale AP fotoğrafçısı tarafından da görüntülendi.

Vatan gazetesinden Öge Demirkan'ın haberine göre Soysal, o anı şöyle anlattı:

‘Müdahale akşamı meydanı gören otelden olayları izliyordum. Bazı provokatörler polisi kışkırtmak için taş atıyordu. 3 kişi dikkatimi çekti. Hepsi siyah ve gri giymişti.’

Dinlemedi, taş attı ‘Uyarmak için meydana indim. O sırada çantalarından taş çıkarıp polise attılar. ‘Sen ne yapıyorsun’ diye bağırdım. Dinlemedi, yine taş attı. Alandan uzaklaştırmak için müdahale ettim. Vatandaşlar da bana yardımcı oldu.’

Çetin ‘Polis taş atanları zaten kameraya almıştır. İzlenirse ortaya çıkar’ dedi.

Gezi Parkı olaylarından gelen bir fotoğraf karesinde, bir eylemciye sivil kıyafetli kişiler müdahale ediyordu. Müdahale edenler arasında CHP eski İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Çetin Soysal da vardı. Soysal’a o an yaşananları sorduk. İşte hikayesi: “Olaylardan sonra Taksim’e arkadaşlarımla gittim. Bir otelden olayları izliyorduk. Meydanda tansiyon düşmüş ve polis AKM’ye çekilmişti. Ancak bazı provokatörler polisi kışkırtmak için taş atıyordu. Yukarıdan baktığım için böyle ajan-provokatör dediğimiz 3 kişi dikkatimi çekti. Bu 3 kişinin ortak özelliği siyah ve gri tonunda dikkat çekmeyecek kıyafet giymiş olmaları, ellerinde herhangi bir pankart bulunmaması bireysel hareket etmeleriydi. Bunlar profesyonel provokatördü. Oysa normal insanlar bu tip olaylarda arkadaşlarıyla hareket eder.”



Uyarmak için indim



'Otelden aşağıya bu kişiyi uyarmak için indim. O sırada tekrar çantasından taş çıkarttı ve attı. ‘Sen ne yapıyorsun?’ diye bağırdığımda, tekrar çıkartıp taş attı. Bunun üzerine ben de alandan uzaklaştırmak için müdahalede bulundum. Bu sırada alanda ondan rahatsız olan başkaları da müdahale ederek alandan uzaklaştırdı. Bu kişiler siyasi jargonu olmayan, sadece alana polisi provoke etmek için oradaydı. Olaylar zaten kameraya alınmıştır. İzlenirse ortaya çıkar. Polisin de bu kişi kesinlikle tespit edip deşifre etmesi gerekir.'