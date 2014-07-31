CHP'li vekil Özel: Soma'dan AKP kadar CHP de sorumlu!

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel Soma’da 301 madencinin yaşamına mal olan maden faciasıyla ilgili “Soma ve diğerleriyle birlikte düşünüyorum ki madencinin ölmesinin üzerindeki sorumluluk iktidar partisinde olduğu kadar bizde de, CHP’de” dedi. Özel bu sorumluluğun nedenini ise “Çünkü bu madenlere güvenliği getirecek olan, işçi sağlığını düşünecek olan, dünya ölçeğinde iş güvenliğini işçiye sağlayacak olan parti, sol bir partidir. Ve iktidar olamadığımız için biz de sorumluyuz” şeklinde açıkladı.

Okan Konuralp’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, CHP’li vekil Özgür Özel “Soma konusunda verdiğimiz o önerge reddedilmişti. Ardından kaza oldu ve herkes ‘Bu konuda vicdanı en rahat kişilerden biri sizsiniz’ demeye başladı. Ben ise bu duyguda değildim” diyerek Soma’yla ilgili kendini sorumlu hissettiğini belirterek, “Neredeyse 301 madencinin 280’i madenden çıkartılırken, madenin ağzındaydım ben. Günlerce uykuya dalamadım. Bu noktaya gelmeden bir çare bulunması gerekirdi” dedi.

En çok kendimize kızıyorum

Yatılı okulda okuduğu dönemlerden karşılaştığı sıkıntıların üstesinden “hallederiz” diyerek geldiğini belirten Özel, “Evet... Bazen bu durum şu noktaya getiriyor insanı: Sadece kendi sorumluluğunu üstlenmediğin, başkalarının da sorumluluğunu üstlendiğin için, ailen, arkadaşların hatta siyaset nedeniyle hiç tanımadığın kişilerin....‘Hallederiz’ deyip de halledemeyince sıkıntı oluyor. Milletvekili olduğumdan beri zaten, her ‘Hallederiz’ denen şeyin halledilemediğini burada görmeye başladım. Bu yüzden de en çok kendimize kızıyorum” ifadelerini kullandı.

“Soma ve diğerleriyle birlikte düşünüyorum ki madencinin ölmesinin üzerindeki sorumluluk iktidar partisinde olduğu kadar bizde de, CHP’de” diyen Özel, “Çünkü bu madenlere güvenliği getirecek olan, işçi sağlığını düşünecek olan, dünya ölçeğinde iş güvenliğini işçiye sağlayacak olan parti, sol bir partidir. Ve iktidar olamadığımız için biz de sorumluyuz. İktidar olamadığı için, bunları öncelemeyen parti olduğumuz için sorumluyuz. Siyaset dediğin sonuçta en doğru tanımıyla öncelik belirleme işi. Önceliğini bu işlere verecek olan bir parti, iktidar olmayı beceremiyorsa, bizim sıkıntımızdır bu. Dolayısıyla bu ‘halledememe’ halinden kaynaklı olarak çok ciddi sorumluluk hissediyorum” dedi.

Soma’dan sonra günlerce uyuyamadığını söyleyen Özgür Özel, “Soma konusunda verdiğimiz o önerge reddedilmişti. Ardından kaza oldu ve herkes ‘Bu konuda vicdanı en rahat kişilerden biri sizsiniz’ demeye başladı. Ben ise bu duyguda değildim. Örneğin o önerge kabul edilmiş ve komisyon kurulmuş olsaydı henüz ilk toplantısını yapmış olacaktı sadece. Bu kadar can yakıcı bir sorun varken ki ben o insanların bir kısmından da oy almış bir siyasetçiyim. Bu meseleyi, önergem AKP oylarıyla reddedilmiş olsa da yeterince gündeme getirememiş olmaktan, ‘Halledememiş’ olmaktan dolayı ciddi sorumluluk hissediyorum. Neredeyse 301 madencinin 280’i madenden çıkartılırken, madenin ağzındaydım ben. Günlerce uykuya dalamadım. Bu noktaya gelmeden bir çare bulunması gerekirdi” şeklinde konuştu.