CHP'li vekil ÖSO'yu sordu; Milli Savunma Bakanlığı, "devlet sırrı" diyerek yanıtsız bıraktı

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Zeytin Dalı Harekâtı’nda işbirliği yaptığı Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Suriye’deki hangi muhalif gruplardan oluştuğuna ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) bilgi edinme yoluyla soru yöneltti. Milli Savunma Bakanlığı, ‘devlet sırrı' gerekçesiyle yanıt vermedi.

Emir, bunun üzerine, “Bir yandan ‘devlet sırrı’ diyorlar, diğer yandan ÖSO’yu tarihin en meşru vatan savunmalarından birini veren Kurtuluş Savaşı'mızdaki Kuvayı Milliye’ye benzetiyorlar. İşleri güçleri, gerçekleri saklamak ve halkı kandırmak için büyük büyük laflar etmek. ÖSO nasıl Kuvayı Milliye değilse, birilerinin gizli, kapaklı, kirli ilişkileri de ‘devlet sırrı’ değildir” değerlendirmesini yaptı.

CHP’li Emir, 30 Ocak 2018 tarihinde BİMER’e, ÖSO ile ilgili sorular yöneltti. BİMER üzerinden, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altında, Suriyeli rejime muhalif hangi gruplar bulunmaktadır, bunların isimleri nedir?”, “Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki grupların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü bir operasyon kapsamında görev almasının yasal dayanağı nedir? Bu konuda hangi kurum, hangi kuruma ne zaman yetki vermiştir?”, “Silah verilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına verilen silah ve mühimmatlar, harekât bittikten sonra alınacak mıdır?” ve “Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanları, Türkiye’ye giriş çıkış yapmakta mıdır? Yapmaktaysa hangi şartlarda giriş çıkış yapabilmektedirler?” sorularına yanıt verilmesini isteyen CHP’li Emir’e, 7 Şubat 2018 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı, BİMER üzerinden yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalemi’nden verilen söz konusu yanıtta şöyle denildi:

“Sayın Murat Emir,

. Bakanlığımız Özel Kalem Müdürlüğüne intikal eden elektronik başvurunuz incelenmiştir.

. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 16.Maddesine göre; " Açıklanması halinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır." hükmüne amirdir.

. Bu kapsamda başvurunuzda belirtilen hususlar 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır.

Bilgilerinize.