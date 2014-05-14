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CHP'li vekil: Ölü sayısı 350'ye yaklaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Soma katliamında 245 madencinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı

14 Mayıs 2014 16:51

Manisa Soma’da meydana gelen katliamda mahsur kalan işçilere ulaşmak için zamana karşı yarış başlatıldı. Ancak saatler ilerledikçe ölüm haberleri geldi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, son alınan bilgilere göre madende 274 işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise hayatını kaybeden madenci sayısının 350'ye yaklaştığını ifade etti.

Manisa’nın Soma ilçesinden gelen haber Türkiye’yi yasa boğdu. 598 işçinin vardiya değiştirdiği sırada kömür madeninin girişinin 600 metre ilerisindeki trafodaki patlamanın ardından çıkan yangın sonucu ocak dumanla doldu. Bu dakikadan sonra yaşam savaşı başladı. Kurtarma çalışmaları kapsamında madene oksijen verildi. Ancak saatler ilerledikçe cenazeler çıkarılmaya başlandı.

 

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