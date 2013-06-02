CHP'li vekil Levent Gök polise küfür etti

Gezi Parkı'nda 6 gündür yaşanan protesto çığ gibi büyüdü, Türkiye'nin dört bir yanında başlayan protestoların en şiddetli dün Ankara'da yaşandı. Ankara'da yaşanan olaylarda CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, polisin üstüne tazyikli su sıkması sonucunda sinirlerine hakim olamadı ve polise küfür etti.

'Bedelini Tayyip Erdoğan'a ödeteceğiz'



Polisin tazyikli suyuyla ıslanan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, sinirlendi ve polise, "Sizin ananızı s... eşekoğlu eşekler." ifadelerini kullandı. Öfkesine hakim olamayan Gök, kameralara, "Demokrasinin bir bedeli var. Biz bu bedeli Tayyip Erdoğan'a ödettireceğiz. Korkmuyoruz ondan. Bu şerefsizlerden. Tayyip'in polislerinden, emniyetinden, kaba kuvvetinden kormuyoruz." diye konuştu.

Cep telefonuyla polislerin fotoğraflarını çeken Gök, polislere neden böyle davrandıklarını sordu. Bunun üzerine polisler ise Gök'e atılan taşları gösterdi.