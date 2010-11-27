CHP'li vekil: Kayseri'de içki içeni polis fişliyor

T24 - CHP milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Cumhurbaşkanı Gül’ün memleketi Kayseri’de, polisin içki satılan yerleri ve içki içen vatandaşları fotoğraflayarak fişlediği ve dükkan sahiplerinin de içki satmaktan vazgeçtiği iddia etti. İçki içmek isteyenler artık 100 kilometre uzaklıktaki Ürgüp’e gidiyor.



Yaklaşık 1,5 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye’nin önemli illeri arasında bulunan Kayseri’de, polisin içki satılan yerlere giden vatandaşları fotoğraflayıp kameraya aldığı ve dükkan sahiplerinin de içki satmaktan vazgeçtiği bildirildi.



CHP Kayseri milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Gazeteport’a yaptığı açıklamada, AKP hükümeti döneminde “Mahalle baskısı” olarak değerlendirilen alkollü içki yasağının Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de memleketi olan Kayseri’de gerçeğe dönüştüğünü söyledi ve şöyle dedi:



‘’Kayseri polisi bir süredir, içkili yerlere baskınlar düzenliyor. Orada oturan vatandaşları, üzerimizde silah var mı, esrar var mı gerekçesiyle arıyor. Rutin bir arama gibi gözükse de vatandaşların kimlikleri de toplanıyor. Masada oturanlar ve masanın üzerindeki yiyecek içecek de, polis tarafından fotoğraflanıp, ayrıca kameraya alınıyor. Bunları bana bir vatandaş anlatınca, olaya müdahil oldum. Üç değişik restorandan da benzer yönde şikayetler geldi. Kayseri’de biri 5, diğer ikisi 4 yıldızlı ve bazı restoranlar olmak üzere 11 işyerinde alkollü içki satılıyor. 11 yere de baskın düzenlenip bu uygulamalar yapıldı. ‘’





'Mahkeme kararını gösteremediler'



Kulkuloğlu ‘’ Emniyet yetkililerini aradım. Uygulamanın Kayseri 2. Sulh Mahkemesi’nden alınan izinle yapıldığını ve genel asayiş araması olduğunu söylediler. Kamera kaydını ise (Gözaltına alınan şahıslar daha sonra bize işkence yaptılar, üzerimizde esrar yoktu. Polis koydu) diyorlar. Bunun önüne geçmek için olduğunu söylediler. Mahkeme kararını istedim, gösteremediler. Kamera ve fotoğraf kayıtlarını sonradan imha ettiklerini söylüyorlar ama bana imha tutanaklarını da gösteremediler’’ dedi.





İçkiye ayrılan payda 9. sırada



Kulkuloğlu, ‘’Kentte içki içen yurttaşların görüntüleriyle adeta bir fişleme yapılıyor. Mahalle baskısına dönüşen bu uygulamalardan usanan Kayserili artık 100 kilometre uzaklıktaki Ürgüp’e gidiyor’’ dedi. CHP milletvekili Kulkuloğlu konuyu TBMM gündemine de taşıyacağını söyledi.



Kayseri’de içki satılan yer çok az olmasına rağmen Türkiye İstatistik Kurumunun araştırmasına göre Kayseri gelire göre içkiye ayrılan payda, 9. sırada bulunuyor. TUİK bir süre önce, aylık gelir içinde alkole ayrılan payı illere göre araştırdı ve Kayseri’de aylık gelirin yüzde 5.2’sinin içkiye ayrıldığını belirledi. Kayseri ili, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın ardından geliyor.





