CHP'li vekil için Ankara'da dağıtılan korsan afiş: Tehlikeli ve ısırgan kayıp köpek aranıyor!

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, partisinin İstanbul Milletvekili Eren Erdem'i hedef alan afişi partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'a getirdi. Ankara'da dağıtıldığını belirtilen afişin üzerinde "Tehlikeli ve ısırgan kayıp köpek aranıyor" ifadesi yer alıyor.

AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Genel Kurul'da çıkan arbedede CHP'li bir vekil tarafından bacağından ısırıldığını iddia etmişti. Balta daha sonra yaptığı açıklamada "Beni ısıran kişi Eren Erdem değil" demişti.

Gök, Ankara Valiliği ve EmniyetMüdürlüğü ile konuştuğunu ve MOBESE kayıtlarının incelenmesini isteyeceklerini ve suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. Gök, “Bugün Ankara sokaklarında bir kendini bilmez, haysiyetsiz milletvekilimiz Eren Erdem ile ilgili olarak bilboardlara, el ilanı da dağıtmak suretiyle arkadaşımızı teşhir eden olmamış bir konuda ağır hakaretler içeren bir iftirada bulunmak suretiyle son derece ağır bir suç işlemiştir” ifadesini kullandı.