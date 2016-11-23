CHP'li vekil: 'Hayata dönüş' operasyonunda kolu kopan Veli Saçılık'ın diğer kolu da KHK ile koparıldı

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, kamuoyunda 'Hayata Dönüş Operasyonu' olarak bilinen Burdur Cezaevi'nde, 5 Temmuz 2000'de mahkûmlara yönelik operasyonda cezaevi duvarını yıkmaya çalışan dozerin kepçe darbesiyle kolu koparılan Veli Saçılık'ın, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmesine tepki gösterdi. Yılmaz, "Saçılık'ın diğer kolu da böylelikle, kanun hükmünde kararnameyle koparılmış oldu" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü’nde sosyolog olarak görev yapan ve Sağlık Emekçileri Sendikası üyesi olan Saçılık, ihraç edildiğini öğrendikten sonra banka hesabına girdiğini, maaşının çekmediği kısmına da el konulduğunu anlatmış, “Bu bizleri açlığa mahkum etmek için bir hamle. Son kuruşuna kadar hak ettiğim maaşımı elimden alacakları ne yaptım? 6 yaşında kızım var, kızımı kreşe gönderemeyeceğim” diye konuşmuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda söz isteyen Necati Yılmaz'ın ifadeleri tutanaklara şöyle yansıdı:

NECATİ YILMAZ (Ankara) - Sayın Başkanım, ben Veli Saçılık'tan söz etmek istiyorum.

Saçılık hayata dönüş operasyonlarında iş makineleriyle bir kolu kopartılan bir tutukluydu. Tahliye oldu; AİHM'e gitti, davası kabul gördü; Türkiye tazminata mahkûm oldu. Bir kolu devlet tarafından koparılmış olan Veli Saçılık çalışırken son kanun hükmünde kararnameyle işine son verildi; bu da yetmedi, o eksik bedeniyle kazandığı 5 bin liralık parasına da el konuldu. Saçılık'ın diğer kolu da böylelikle, kanun hükmünde kararnameyle koparılmış oldu. Saçılık diyor ki: "Alevi solcu olduğum için, boyun eğmediğim için cezalandırıldım. Başka bir suçum yok."

Şimdi, şunu söylemek istiyoruz: Artık kanun hükmünde kararnamelerin devletin kin ve intikam aracı olmaktan çıkarılması ve muhalefeti cezalandırma aracı olmaktan da kurtarılması lazım.

Saygılar sunuyorum.