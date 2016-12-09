CHP'li vekil: Havacılıkta milyarlarca Euro boyutunda yolsuzluk var!

Sözcü gazetesi Uğur Dündar, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'den bir mektup aldığını belirterek Pekşen'in " Havacılıkta milyarlarca Euro boyutunda yolsuzluk var" dediğini aktardı. Dündar, Pekşen'in mektubunun "Yolsuzluğun boyutunu anlatırken 'Devletin milyarlarca Euro zarara uğratıldığı bu skandal, dünya yolsuzluk yarışmasında şampiyonluğa şimdiden banko adaydır' diyor!.." sözleriyle son bulduğunu ifade etti.

Dündar'ın Sözcü'de yayımlanan yazısı şöyle:

Uluslararası Sivil Havacılık Hukuku uzmanı olan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'den, dudak uçuklatacak yolsuzluk iddialarıyla dolu bir mektup aldım.



Mektubuna “AKP iktidarı döneminde 13 havayolu, 2 de hava kargo şirketi battı. Geriye kalan birkaç havayolu şirketi de batarsa, sakın şaşırmayın” diyerek başlayan Pekşen'in iddialarını özetleyerek sıralıyorum:

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– Battığında 21 uçağa sahip olan SKY Havayolu Şirketi yalnızca Antalya'ya, her gün 10 bin turist getiriyordu. Böylece Türkiye'nin kazanç hanesine günde 10 milyon dolar yazılıyordu. Bu para gitti!



– Türk Hava Yolları'nın (THY) görünümünü ancak “hazin” sözcüğü tanımlayabilir. Zira THY'nin 19'u A-330 biri de A-340 olmak üzere 48 uçağı yerde bağlı durumda.THY bu uçaklar için ne uçuracak yolcu bulabiliyor, ne de gidilecek havaalanı!..



Diğer uçaklar güya çalışıyorlar ama, eskiye oranla daha az uçuş yapmak koşuluyla. Şimdilik hesaplanabilen zarar, ayda 70 milyon dolar!.. Dileyene uçakların isimlerini ve hangi pistte yattıklarını isim ve model olarak da verebilirim!..

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– THY, Almanya, Fransa, İtalya ve Ukrayna gibi ülkelere olan 22 uçuş hattını kapatmak zorunda kaldı. Bunun en önemli nedeni, AKP'nin kavgacı ve sorun yaratıcı iç ve dış politikası…



Tabii bu hatlarda kullanılacak uçakların tipi ve büyüklüğü ile sefer sayılarına yönelik sağlıklı analizlerin yapılmamış olması da, çöküşün diğer etkenleri arasında…

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Ama Pekşen'in asıl can alıcı soruları şunlar:



– THY'ye bu kadar çok uçak alınırken acaba birilerine herhangi bir komisyon ödenmiş olabilir mi?..



– Aynı tip uçaklar satın alınırken, THY ile Pegasus farklı rakamlar ödemiş midir? Açıkçası THY kazıklanmış mıdır?..



– Özelleştirme İdaresi'ne devredilen THY, iktidarınız döneminde hiç denetlenmiş midir?..

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THY'de durum böyle de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı mı?

Hayır!

Oradaki yanlış ve şeffaf olmayan uygulamalar da, bu milletin milyonlarca dolarını uçurmuş görünüyor!..

Bunun nedeni de yönetici seçerken liyakat yerine yandaş sadakati aranıyor olması!

Örneğin kurumun genel müdürlüğüne Devlet Demiryolları'nın bir çalışanı atanıyor!..



Haluk Pekşen, sivil havacılık konusunda hiçbir birikime sahip olmayan bu kişinin, THY ile özel sektöre ait havayolu şirketleri arasında ayrım yaptığını ve bunun da tespit edildiğini öne sürüyor.

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Milletvekili Pekşen'in dudak uçuklatan iddiaları arasında Zafer Havalimanı rezaleti de yer alıyor.



Buna göre “Zafer Havalimanı'nın işletmeye açıldığı 24/11/2012 tarihi ile 31/12/2012 arasında garanti edilen giden yolcu sayısı; iç hat için 50.000, dış hatlarda da 35.000 olarak belirlenmiş.

Şimdi sıkı durun!



Aynı sürede iç hatlar giden yolcu sayısı 1.522, dış hatlardaki giden yolcu sayısı ise sıfır -evet yanlış okumadınız- sıfır olarak gerçekleşmiş!..” (Sayıştay Raporu s.99)



Peki bu rezaletin Hazine'ye maliyeti ne olmuş?



Onu da yine Sayıştay raporundan okuyalım:



“Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü (DHMİ) gelmeyen ve uçmayan yolcular için işletici şirkete; 2012 yılı için yaklaşık 447 bin Euro, 2013 yılı için 4 milyon 637bin Euro, 2014 yılı için ise 4 milyon 936 bin Euro'yu ödemiştir. (Sayıştay Raporu- S.100)

Böylece görevli şirkete taahhüt edilen garanti yolcu farkı ödemesi, iki yılda 10 milyon Euro'yu bulmuştur” (Sayıştay Raporu- S.101)

* * *

Haluk Pekşen'e göre; bir de İstanbul 3. Havalimanı skandalı var ki, bu dosya, devletin nasıl soyulduğunu göstermesi bakımından gelecekte hukuk fakültelerinde

mutlaka ders olarak okutulacak!..



Yolsuzluğun boyutunu anlatırken “Devletin milyarlarca Euro zarara uğratıldığı bu skandal, dünya yolsuzluk yarışmasında şampiyonluğa şimdiden banko adaydır”diyor!..



Sayfamız dolduğundan gayretli CHP Milletvekili Pekşen'in bu konudaki iddialarının ayrıntılarını bir başka yazıya bırakıyorum.

Şimdilik sadece şu kadarını söyleyeyim:

Yolsuzluk milyar Eurolar boyutunda!..

* * *

Demek ki neymiş?



THY uçaklarına SÖZCÜ almamakla, dudak uçuklatan yolsuzluk iddialarının üstü örtülemiyormuş!..