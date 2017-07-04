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CHP’li vekil, hastaneye kaldırıldı

CHP’li Bayraktutan’ın kalbine üç stent takıldı

04 Temmuz 2017 20:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü’nde bir vekil daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre,  CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kalbinden rahatsızlandı. Bayraktutan, Ankara’ya götürüldü ve kalbine üç stent takıldı.

'Adalet Yürüyüşü'nde daha CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalbinden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

 

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Adalet YürüyüşüCHPkalprahatsızlıkUğur Bayraktutan

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