CHP'li vekil Erdoğan'ı protesto etmek istedi, Kılıçdaroğlu durdurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bugün TBMM’nin açılışında yaptığı konuşması sırasında protesto eden CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu engelledi.

Gazete DuvaR’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, konuşmasının son bölümünü ekonomiye ayıran Erdoğan’a bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından tepki geldi. Tanal yerinden bağırarak Erdoğan’ı protesto ederken Tanal’ın tavrına ilk müdahale CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Ön sırada oturan Kılıçdaroğlu arkasına dönerek Tanal’a eliyle dur işareti yaptı.

Erdoğan’ın konuşmasını AKP ve MHP milletvekilleri ayakta alkışladı.