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CHP'li vekil, 'Adalet Yürüyüşü'nde kalp spazmı geçirdi

Yıldız'ın kontrol amacıyla 24 saat gözetim altında tutulacağı bildirildi

30 Haziran 2017 14:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün on altıncı gününde Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp spazmı geçirdi. 

Yıldız'a ilk müdahaleyi CHP'li doktor vekiller ve 112 çalışanları yaptı.  Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Yıldız, burada tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, Yıldız’ın kalp spazmı geçirdiğini, kontrol amacıyla 24 saat gözetim altında tutulacağını bildirdi.

Mola alanında da fenalaşanlar var

Berberoğlu'nun 'casusluk' iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından başlatılan "Adalet Yürüyüşü",  yüksek hava sıcaklığı altında devam ediyor. Korteje katılanlar, sıcağın etkilerinden korunmak için bol bol sıvı tüketiyor.

Sıcaklığın artmasıyla birlikte sağlık durumu iyi olmayanların otobüslere binmeleri ya da evlerine dönmeleri yönünde yapılan çağrıların sıklığı da arttı. Tüm uyarılara rağmen mola alanında da fenalaşanlar oldu. 41.7 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığından etkilenenlerin yardımına 112 çalışanları koştu.

 

 

 

 

 

 

 

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