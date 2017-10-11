CHP'li vekil, 448 gündür sakalını kesmiyor; isteği OHAL'in kaldırılması

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının kaldırılması talebiyle başlattığı "sakal uzatma" eylemi, 448'inci gününü geride bıraktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu grup toplantısına katılan Atıcı, "yeni imajı"yla dikkatleri üzerine çekti.

"Tek bir telini bile kesmedim"

Aytuğ Atıcı, "sakal uzatma" eylemine ilişkin olarak daha önce yaptığı açıklamada "Tek bir telini bile kesmedim. OHAL kaldırılana kadar sakallarımı uzatacağım" demişti.

Atıcı, dün (10 Ekim 2017) kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Protesto için uzattığım sakalımın her teliyle olağanüstü halin hukuksuz uygulamalarına karşı 447 gündür direniyorum..." ifadesini kullanmıştı.