CHP'li vekil: "41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili seçildim, genel merkezden bir kişi beni kutlamadı"

41 yıl sonra Elazığ'dan seçilen ilk CHP'li milletvekili olan Gürsel Erol parti yönetiminden kimsenin bu başarıyı kutlamadığını söyledi.

Erol, dün seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamasında partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istedi.

Bugün FOX TV'ye telefonla bağlanan Erol, "41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili seçildim, genel merkezden bir kişi beni kutlamadı" diyerek parti yönetimine yönelik eleştirisini sürdürdü.

"Yönetemiyorsan bırakacaksın. Her seçimden sonra aynı. Direneceğiz, direneceğiz... Ben bunu kabul etmiyorum'' ifadesini kullanan CHP'li vekil, ''Koltuk adamlarına değil dava adamlarına ihtiyacımız var'' diyerek partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını yineledi.

Gürsel Erol, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin performansını överek: ''Ekonomik olarak desteklenseydi Muharrem Bey daha da başarılı olurdu. Yolu açık olsun diyorum" dedi.