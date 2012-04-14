CHP'li vekil 17 liralık borcu nedeniyle 'kara liste'ye girdi

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, 10-17 ve 50 liralık borçları nedeniyle habersizce Merkez Bankası’nın kara listesine alınanların durumunu TBMM gündemine taşıdı. Ören, “Bende, ismi ‘kara listeye’ alınan bir vatandaşım. 17 liralık, haberim olmayan bir borç yüzünden ismim Merkez Bankası Risk Merkezi kayıtlarında çıktı ve bu nedenle kredi kartı limitimi yükseltemedim” diye konuştu.



180 bin kişi haklılığını ispat için büyük çaba verdi



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın soru önergesine verdiği yanıtlar için, “sorunları teyit etmekten öteye geçemedi” diyen CHP’li Ören, “Ortada çok vahim bir durum vardır. Sayın Bakan’ın açıkladığı rakamlar, kara listenin bir sorun olduğunu ve bundan sonrada kâbusun devam edeceğini göstermektedir. Çünkü 180 bin kişi, haklılığını ispatlamak ve ismini kara listeden sildirebilmek için büyük uğraş vermişlerdir. Bunun ne kadar zor olduğunu, yaşayan birisi olarak vurgulamak isterim” dedi. Ören’in açıklaması şöyle:



2.5 milyon kişiden ne kadarı yanlışlıkla kara listede



2010 yılında bir milyon 308 bin 694 kişinin, 2011 yılında ise bir milyon 180 bin 801 kişinin ismi kara listeye alınmıştır. 2011 yılında, bir milyon 393 bin 255 kişinin kredi ve kredi kartı borcu takip ve tahsil bildirimine ilişkin kayıt yapılmıştır. Bu rakamlara göre, 2011 yılında 2,5 milyon kişinin adı kara listede yer almıştır. 179 bin 337 kişinin ismi ise, bankalar tarafından yanlış bildirildiği için, kayıtlardan silinmiştir. Bu sadece durumu fark edip, itiraz ederek yanlışlığı ortaya çıkaranların sayısıdır. Bankalarla herhangi bir ilişkiye girmeyenlerin bu durumu öğrenme şansları olmadığından, 2,5 milyon kişiden ne kadarının yanlışlıkla kara listeye alındığı bilinmemektedir.

10 liralık borcundan dolayı belki 500 bin kişi, 50 lira borcundan dolayı belki 1 milyon kişi, haberi olmadan kara listeye alınmış olabilir. Bunu bilmiyoruz. Çünkü itiraz edilemeden kayıtlarda düzeltme yapılmamaktadır.



Vatandaş, Merkez Bankası kayıtlarına giremiyor



Vatandaşlar TC kimlik numaraları ile Yargıtay kayıtlarına girerek hangi partiye üye olduklarını görebilmektedirler. En mahrem konulardan birisi olan “siyasi düşünce” bilgilerinin bile deşifre edildiği bir ortamda, Risk Merkezi kayıtlarına ulaşımın vatandaşlara kapatılması doğru bir uygulama değildir. Bu teknoloji Merkez Bankasında vardır. Çünkü kara liste bilgilerini bankalar görmektedirler. Vatandaşın kara listedeki bilgilerini bankalar nasıl görebiliyorsa, her vatandaş Merkez Bankası Risk Merkezi kayıtlarına e devlet şifresi veya elektronik imza ile girip, kara listede adı var mı, yok mu görebilmelidir.