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CHP'li ve HDP'li vekiller, HSK komisyonunu terk etti

CHP'li ve HDP'li vekiller HSK’nin 7 üyesini belirlemek için toplanan Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu’nu terk etti

09 Mayıs 2017 21:02

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından seçilecek Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) 7 üyesini belirlemek için toplanan Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'nda, CHP'li ve HDP'li milletvekilleri oylamaya katılmayacaklarını belirterek, salonu terk etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, TBMM'ye başvuran 83 adaydan 21'i seçilerek, HSK'nin 7 üyesinin belirleneceği Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu toplandı. CHP'li ve HDP'li komisyon üyeleri, 16 Nisan günü yapılan anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarının meşru olmadığını belirterek, HSK adaylarının belirlenmesi için oy kullanmayacaklarını bildirdi. Karma komisyonda bulunan CHP'li ve HDP'li vekiller, oylamaya katılmayarak, salonu terk etti.

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