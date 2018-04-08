CHP'li üye: İBB Meclisi'nin AKP'li üyeleri, beş okulun altına otoparka onay verdi

Okulların altına otopark açılmasının temellerinin mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada AKP’li üyelerin oylarıyla atıldığı ortaya çıktı. CHP’li İBB Meclis üyeleri, AKP’li üyelerin rant bakanlıklarının yönetmeliğini dahi yok saydığını öne sürerek İstanbul’da beş okula otopark yapma kararı alındığını belirtti. İBB Meclis Üyesi Mimar Esin Hacıalioğlu, otoparkla birlikte öğrencilerin yoğun egzoz salınımı nedeniyle sağlık problemleri yaşacağını, okul bahçelerinin betonlaşacağını, yangın ve güvenlik tehdidinin artacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Belediye başkanlığı dönemimden beri hayalimdi. Okullarımızın altını otopark yapacağız. Belediyelerimiz yeni kaynaklar kazanacak" demişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 Şubat 2018’de ‘Yeni Otopark Yönetmeliği’nde “Yeni düzenlemeyle ana arter yolların altına otopark yapılması imkanı getirilirken okullar hariç, kamu kurumlarının bahçelerinin altına, gerekli tüm emniyet koşulları sağlanmak, giriş çıkışı kamu kurumu giriş çıkışından ayrı olmak ve ilgili kurumdan izin alınmak kaydıyla otopark yapılabilecek” ibaresi bulunmasına rağmen AKP’li meclis üyeleri, yönetmeliğin 1 Haziran’da girecek olmasından ötürü İstanbul’da beş okula otopark yapılması kararını onayladı.

Evrensel'in haberine göre, yaşananlara tepki gösteren İBB CHP Meclis Üyesi Mimar Esin Hacıalioğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan Otopark Yönetmeliği’nde okulların altına veya içine kesinlikle otopark yapılamayacağının belirtildiğini hatırlattı.

Meclisteki görüşmelerde AKP’li üyelere bunu anlattıklarını ancak AKP’lilerin kendi bakanlıklarının kararını bile 1 Haziran’a kadar zaman var diyerek hiçe saydıklarını söyleyen Hacıalioğlu “Çocuklarımız ve okullarımız üzerinden belediyeye rant kapısı açılmasını kabul etmiyoruz” dedi. Otoparkların ticari yapılar olduğunu, otoparkla birlikte çocukların yoğun bir egzoz salınımına maruz kalacağını, okul bahçelerinin otoparka uygunluk için tamamen betonlaşacağını vurgulayan Hacıalioğlu “Okulların otoparka çevrilmesi güvenlik ve yangın sorununu da arttıracak. Yoğunluk artışı nedeniyle sorunlar büyüyecek. İstanbul’un ulaşım sorunu her yerin altını oymakla, otoparka çevirmekle çözülemez” dedi.

İBB CHP Meclis Üyesi Sabiha Tüzünoğlu da İBB yönetiminin okullara göz dikmesinin kabul edilemeyeceğini söyleyerek “Tamamen belediyeye ve yandaşlara rant sağlamak amaçlı bir düzenleme var ortada” dedi.