CHP'li üye Ali Öztunç istifa etti, RTÜK kilitlendi

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi Ali Öztunç'un 1 Kasım Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesi, krize sebep oldu. Yasa gereği karar alabilmek için 5 üyenin oyuna ihtiyaç duyulan RTÜK'te üye sayısının 8'e düşmesini değerlendiren RTÜK Üyesi Süleyman Demirkan, "Kurul'a acilen bir üyenin seçilmesi gerekiyor. Aksi halde kritik kararlarda 4'e 4 kalınır ki; bu da karar alınamaması, kurulun kilitlenmesi anlamına gelir" dedi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, CHP'li RTÜK üyesi Ali Öztunç'un 1 Kasım seçimlerinde aday adayı olmak üzere istifa etmesi, RTÜK'ün kilitlenmesi anlamına geldiği yorumu yapıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), başkanlık seçiminde altıncı toplantıda da sonuç alamazken, 2 Eylül'de yeniden toplanacak. Ancak bu toplantı öncesinde şimdi de RTÜK üye sayısı Ali Öztunç'un istifasıyla 8'e düştü. Yasa gereği kurulda karar alınabilmesi için 5 üyenin oyu gerekiyor. Kurulda AKP'nin 4, CHP'nin 2, MHP'nin 2 ve HDP'nin 1 üyesi bulunuyor.

'TBMM'nin acilen Anayasal bir kurum olan RTÜK'e üye seçimini sonuçlandırması gerekir'

RTÜK Üyesi Süleyman Demirkan, Türkiye'nin 1 Kasım'da kritik bir seçime gittiğini belirterek, "Bu süreçte yayınların izlenmesi, ihlallerin cezalandırılması, bunların Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesi açısından Kurul'a acilen bir üyenin seçilmesi gerekiyor. Aksi halde kritik kararlarda 4'e 4 kalınır ki; bu da karar alınamaması, kurulun kilitlenmesi anlamına gelir. Bu nedenle TBMM'nin acilen Anayasal bir kurum olan RTÜK'e üye seçimini sonuçlandırması gerekir" diye konuştu.

RTÜK, en yaşlı üye olan Arif Fırtına başkanlığında toplanırken; başkanlık seçimi 6 toplantıda da sonuç vermedi. AKP kontenjanından seçilen İlhan Yerlikaya, MHP kontenjanından seçilen Esat Çıplak ve HDP kontenjanından seçilen Ersin Öngel, yeterli oyu alamadığı için geçen haftaki toplantıda da başkan seçilemedi. Üst Kurul, başkanlık seçimi için yedinci defa 2 Eylül Çarşamba günü toplanacak.