CHP'li Utku Çakırözer, Eskişehir'deki İŞKUR skandalını Meclis gündemine taşıdı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında Eskişehir’de çeşitli kamu kurumlarında geçici süreyle çalışmak üzere görevlendirilen personellerin kurumları yerine AKP’nin il ve ilçe teşkilat binalarında ve seçim çalışmalarında çalıştırıldığı iddiaları Meclis gündemine taşındı.

İddiaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a soran CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Yurttaş aylarca İŞKUR kapılarında evine aş götürebilmek için iş bulmayı beklerken, başkaları seçim derdine düşmüş. Ortaya çıkan bu iddialar hem devlet kurumlarının ciddiyetini bozmakta, hem de kamu çalışma ilkelerini ihlal etmektedir. İŞKUR AKP’nin seçim ofisi midir ki, yurttaşlar parti yararına istihdam edilmektedir? Hem de istemedikleri halde sağlık raporu aldırılarak, akşam ev toplantılarına götürülerek? Bu yapılanlar kanunlara da aykırıdır. Bakanlık derhal bunun denetimlerini yapmalıdır” dedi.

"İŞKUR AKP’nin seçim ofisi mi?"

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıcakaya ve Mihalgazi Belediyelerinin de aralarında bulunduğu kamu kurumlarında çalıştırılmak üzere görevlendirilen personellerin, görevlendirildikleri kurumlar yerine her sabah AKP il ve ilçe teşkilatları binalarına gittiği, parti yöneticileri tarafından bu personele seçimlere ilişkin istatistik çalışmaları yaptırılarak, broşür dağıtma görevi verildiği ortaya çıktı. CHP’li Çakırözer iddiaları Meclis gündemine taşıyarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘a ‘İŞKUR AKP’nin seçim ofisi mi?’ diye sordu.

Çakırözer kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda yine İŞKUR tarafından TYP kapsamında işe alınanlardan bir bölümünün de sağlık raporu aldırılarak görevlendirildiği kurumlar yerine yine AKP il ve ilçe teşkilatlarında çalıştırıldığı, mesai sonrasında da akşamları seçim çalışması için ev toplantılarına götürüldüğünün iddia edildiğini söyledi.

İŞKUR TYP kapsamında işe alınan personellerin görevlendirildikleri kurumlar yerine parti binalarında çalıştırıldığı iddiaları doğru mudur?

İddiaları Meclis gündemine taşıyan Çakırözer Bakan Selçuk’a, “İŞKUR TYP kapsamında işe alınan personellerin görevlendirildikleri kurumlar yerine parti binalarında çalıştırıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise, bu kapsamda görevlendirilen kişi sayısı kaçtır? TYP’nin uygulama alanları arasında yer almamasına rağmen, yurttaşların siyasi parti binalarında çalıştırılmasının gerekçesi nedir? Evine aş götürebilmek amacıyla İŞKUR kapılarında bekleyen bu insanların iş veriyoruz vaadiyle, iktidarın seçim kampanyasında kullandırılması çalışma hayatını düzenleyen yasalara ve TYP Program yönetmeliğindeki kurallarla aykırılık teşkil etmiyor mu?TYP ödeneğinin bütün vatandaşların vergileriyle oluşturulduğu göz önünde bulundurulduğunda böyle bir uygulama ne kadar etiktir?” diye sordu.

Çakırözer, seçimlere az bir süre kala yapılan bu uygulama ile kamu çalışanları bir partinin lehine çalıştırılmasıyla Anayasanın ‘seçimlerin eşitlik ilkesi altında yapılması’ ilkesinin ihlal edilip edilmediğini de sorarak, “Bu uygulama siyasi etik ilkelerinin ihlali değil midir? Kamu çalışma ilkelerine aykırı değil midir? Türkiye genelinde ve seçim bölgem olan Eskişehir’de İŞKUR’a başvuru yapan kişi sayısı kaçtır? Başvuru yapan kişilerden kaçı istihdam edilmiştir? Bu kişiler hangi kurumlarda istihdam edilmektedir?” dedi.

Çakırözer Bakan Selçuk’un yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

“İŞKUR kapsamında istihdam edilen bu personellerin çalıştıkları kurumlarda denetimleri yapılmakta mıdır? Denetimlerde gündemdeki bu iddialar araştırıldı mı? Sonuçları nedir? Hakkında işlem başlatılmış kurum ya da kişi olmuş mudur? Eskişehir’de basına yansıyan bu iddialardan Bakanlığınız haberdar mıdır? Bu uygulamayı yapanlara ilişkin Bakanlığınızca hukuki bir işlem yapılacak mıdır?”