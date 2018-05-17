CHP'li Usluer'den Bahçeli'ye af tepkisi

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusunda, "Seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile Türkiye'deki mevcut cezaevlerinde isyan başlatırlar ise ne olur?" açıklamasına tepki gösterdi. Usluer, "Sayın Bahçeli'nin, tek başına, üstelik ittifak ettiği partiden de bağımsız olarak adeta toplumu kışkırtırcasına yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorum" dedi.

Usluer, Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilerin aileleriyle TBMM'de basın açıklaması yaptı. Boğaziçi Üniversitesinde 19 Mart'ta, siyasal ideolojiye ait bir grup gencin Afrin için lokum dağıttığını belirten Usluer, başka bir grubun ise "Savaşın lokumu olmaz. Savaşta mevlit okunur, lokum barışta dağıtılır" dediğini ifade etti.



Usluer, bir arbede yaşanmadığını, kimsenin kimseyi dövmediğini söyleyerek, orada bulunan sivil polislerin, karşı çıkan öğrencilerin fotoğraflarını çektiğini, kaçmayan, saklanmayan, derslerinde, yurtlarında olan öğrencileri fotoğraflar üzerinden tespit ederek gözaltına aldığını savundu.



Öğrencilerin, 3 Nisan'da, başlangıçtaki savcının değiştirilerek mahkemeye çıkarıldığını ifade eden Usluer, "İçi boş, olmayan iddianameyle hakim tarafından başlangıçta 4'ü kız 9'u erkek 13 genç, 13 geleceğimiz, Türkiye'nin ilk bin öğrencisi içinde olan çocuklarımız tutuklanıyor. 3 Nisan'dan beri, -bugün 10 oldu- 10 erkek Silivri, 4 kız öğrenci Bakırköy cezaevlerinde" dedi.



Usluer, iki cezaevini de ziyaret ettiğini, öğrencilerle konuştuğunu anlatarak, kapasitesi yaklaşık 4 bin olan Silivri Cezaevinde şu anda 24 bin kişinin kaldığını belirtti. Usluer, 7 kişi olarak planlanan, maksimum 12 kişinin kalabileceği koğuşlarda 32-40 arasında kişinin bulunduğunu ileri sürdü. Usluer, 32 ile 40 arasında kişiye düşen banyo sayısının 1, tuvalet sayısının 2 olduğunu ifade etti.



Bu öğrencilerin OHAL KHK'si nedeniyle sınavlarına giremediğini, "Kayıtlarınızı dondurabilirsiniz." denildiğini anlatan Usluer, "Çocuklarımızın yakasından bir an önce düşün. Bu çocuklarımızı bir an önce mahkemeye çıkarın ya da tutuksuz yargılanma yolunu açın." diye konuştu.



Öğrencilerin aileleri, çocuklarının yerinin cezaevi değil Boğaziçi Üniversitesi olduğunu, çocuklarını şiddetsiz bir dünya için büyüttüklerini belirterek, çocuklarının okullarına dönmelerini istedi. Aileler, "Hayal etsem aklımıza gelmeyen, başımıza geldi bir halde yaşıyoruz." dedi.



Usluer'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, af konusunda "Seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile Türkiye'deki mevcut cezaevlerinde isyan başlatırlar ise ne olur?" açıklaması soruldu.



Af konusunun ciddi bir konu olduğuna işaret eden Usluer, "Elbette ki konuşulabilinir, tartışılabilinir ancak affın çıkarılması mutlaka siyasal mutabakat dahilinde olacaktır. Bu nedenle Sayın Bahçeli'nin, tek başına, üstelik ittifak ettiği partiden de bağımsız olarak adeta toplumu kışkırtırcasına yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorum. Siyasal mutabakat, tartışmalar, uzlaşmalar af konusunda ortak kararı elbette çıkartabilir. Ancak Bahçeli'nin yaptığı girişiminin, deneyimli siyasetçi bakış açısıyla doğru olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.