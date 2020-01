CHP'li Umut Oran'dan hükümete: Ya hükümet etmenin gereklerini yerine getirin ya da ....

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP’li Umut Oran, hükümeti eleştirerek, “Ya hükümet etmenin gereklerini ciddiyetle yerine getirin ya da hemen görevden ayrılın” dedi. Oran, “Türkiye’nin bugünlere gelmesinin bir sebebi Davutoğlu ve selefi ise diğer sebebi de HDP-Kandil-İmralı üçlüsüdür” ifadelerini kullandı.

Umut Oran, Ankara katliamı gölgesinde CHP ve HDP arasında gerçekleşen Ankara katliamı ile ilgili görüşme öncesinde partisine ve diğer siyasi partilere uyarılarda bulundu. CHP’nin tek başına iktidar olma iddiası taşıması gerektiğine dikkat çeken Oran, “CHP, tabanına sahip çıkmalı, topluma liderlik etmeli, 6 ok ideolojisine bağlı kalarak, sol ideallerini yenileyerek daha ilerici olmalı, kuruluş dönemindeki kadar cesur ve kararlı olmalıdır” dedi.

"Akan kanın sorumlusu AKP-HDP politikalarıdır"

Yaşananların tek sorumlusunun siyaset kurumu olduğunu ifade eden Oran, “Bugün terör belasının hortlamasının, akan kanın sorumlusu AKP-HDP politikalarıdır. MHP’nin kimseyle uzlaşmaz ve sürekli hayırcı tavrı da bugünkü ortama zemin hazırlamıştır” dedi.

Türkiye’nin AKP-HDP arasındaki kayıkçı kavgasından kurtarılması gerektiğini vurgulayan Umut Oran’ın yazılı açıklaması şöyle:

"Tarihin en sorunlu dönemlerinden geçtiğimiz bu günlerde, siyasi partilerin ve bir kısım yöneticinin ciddiyetsiz tutumları sabırları zorlamaktadır. Ülkemizin kalbinde, Başkent Ankara’da patlatılan bombalarla 100’ün üzerinde vatan evladı parçalara ayrılmışken Başbakan Davutoğlu’nun halen siyasi sorumluluk üstlenmeyerek, herhangi bir olaydan sonra yapılabilecek sıradan açıklamalarla yetinmesi düşündürücüdür. Daha önce onlarca defa kullanılan kelimelerle hazırlanmış açıklamaları ekranlarda okumayı marifet sanan Davutoğlu’na sesleniyorum: Ülke kan gölüne dönmüşken her şey normalmiş gibi davranma hakkınız yoktur!

"Terörle mücadele konusunda hiçbir fikriniz yok"

Hastanelerde onlarca yurttaşımız yaşam mücadelesi verirken, onlarca evladımız toprağa düşmüşken sorumluluğu üç bürokrata yükleyerek sıradan açıklamalar yapmak ve artık herkesin tahmin ettiği şekilde muhalefet lideriyle göstermelik görüşmeler gerçekleştirmek, hiç bir anlam ifade etmemektedir. Görüşmelere dair yapılan açıklamalar göstermiştir ki terörle mücadele konusunda hiçbir fikriniz bulunmamaktadır. Gaziantep ve Reyhanlı’dan sonra hamaset dışında hiçbir şey yapmadığınız gibi, Suruç’tan sonra ezberlenmiş cümleleri tekrarladığınız gibi, Türkiye’nin kalbinde patlayan bombalardan sonra da hala ciddiyetsiz bir şekilde davranıyorsunuz ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ancak unutmayın ki böyle davranarak gelecek nesillerin gözünde şimdiden mahkûm oldunuz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurttaşı olarak milletim adına sizi uyarıyorum! Ya hükümet etmenin gereklerini ciddiyetle yerine getirin ya da hemen görevden ayrılın. Emin olun Türkiye, sizin yokluğunuzda çok daha huzurlu bir yer olacaktır.

Oran'dan HDP'ye: Eğer gerçekten değiştiyseniz...

Halkımız bilmelidir ki mevcut ciddiyetsizlik sadece hükümette değildir. 7 Haziran öncesinde AKP hükümetinin başına bir şey gelmesin diye demeçler veren HDP yönetimi, bugün AKP’yle tipik bir kayıkçı kavgası içine girerek geçmişi unutturmaya çalışmaktadır. HDP’nin eş genel başkanı Sayın Demirtaş bilmelidir ki Türkiye’nin bugünlere gelmesinin bir sebebi Davutoğlu ve selefi ise diğer sebebi de HDP-Kandil-İmralı üçlüsüdür. Çok değil daha 2 yıl önce Gezi’ye ‘darbe’ diyen sizlerin, 13 yıldır el ele kol kola oynadığınız ortaoyunu bugün artık katliama dönüşmüştür. Yaşanan kaosun, şiddetin ve dökülen gözyaşlarının sorumluluğu TBMM’yi dışlayan AKP’nin ve yıllardır yaptığınız Dolmabahçe benzeri gizemli görüşmelerle AKP’ye destek veren sizlerindir. HDP olarak sizler; kapalı kapılar ardında yaptığınız pazarlıklarla, bugün yaşanılan acıların altyapısını AKP’yle birlikte oluşturdunuz. Eğer gerçekten değiştiyseniz Türkiye’den neleri sakladığınızı, hangi pazarlıkları yaptığınızı, neyin karşılığında AKP’yi desteklediğinizi halkımıza açıklayın ve özür dileyin.

Ülkemizin geleceğinden endişe eden milletimiz!

Gelinen noktada, tarih bir kez daha Türkiye’nin kurucu gücü olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve yönetimine büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Acıların bile belli odaklar tarafından sömürüldüğü bu siyasi ortam değişmelidir. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı için çatı adayının belirlenmesiyle başlayan muhalif ve sol kesimlerin HDP’ye yönelmesi konusunda sessiz kalınmamalı, solun tek adresinin ve tek kalesinin CHP olduğu gerçeği mutlaka anlatılarak bu kişilerin ikna edilmesi sağlanmalıdır. “Emanet ya da stratejik oy” adı altında başka partilere oy kaymasını masum gösterme algısı bir an önce yok edilmeli, bu duruma sessiz kalınmamalıdır. CHP, her seçmenin oyuna talip olmalı ama tek bir seçmeninin bile başka partiye oy vermesine müsaade etmemelidir. Çünkü AKP ve HDP’nin ayrıştırıcı, ötekileştirici, nefret dolu anlayışlarına karşı özgürlükleri, demokrasiyi, barışı, sevgiyi ve huzuru savunacak yegane güç CHP’dir! CHP, tabanına sahip çıkmalı, topluma liderlik etmeli, 6 ok ideolojisine bağlı kalarak, sol ideallerini yenileyerek daha ilerici olmalı, tek başına iktidar iddiası dışında başka bir şeyi düşünmemeli, kuruluş dönemindeki kadar cesur ve kararlı olmalıdır.

"AKP ile koalisyon ihtimalini bile düşünmemeliyiz"

Gözyaşları kurumamış olan milletimize karşı temel sorumluluğumuz; iktidar olmak ve bu düzeni değiştirmektir. Bu düzen değişmelidir! Bu ülke yeniden güzel günler yaşamalıdır. Gelinen bu noktada mesele sadece siyaset meselesi değildir; mesele “memleket meselesidir”. Ankara’da hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anılarını yaşatmanın yolu; AKP ile koalisyon ihtimalini dahi düşünmeden tek başına iktidar olup Türkiye’yi huzura kavuşturmak için mücadele etmektir. Ülkemizi AKP-HDP kayıkçı kavgasından kurtarmak, daha özgür, daha huzurlu, daha demokratik bir ülke kurmak; CHP’nin ertelenemez görevidir. Aksi her durum felakettir, daha fazla kan ve gözyaşı demektir."