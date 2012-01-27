CHP'li Umut Oran'dan Başbakan'a





Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - CHP İstanbul milletvekili Umut Oran, CHP’li belediyelere yönelik polis baskınlarını TBMM’ye taşıdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “CHP’li belediyelere yönelik baskının giderek artması sistematik uygulama izlenimi veriyor” diyen Oran, “Eski belediye başkanı olarak halkın seçtiği birisi için 397 yıl hapis cezası istemiyle dava açılması hakkında ne düşünüyorsunuz?. 534 CHP’li belediyeden kaç tanesi bugüne kadar kolluk tarafından baskına uğradı, baskına uğrayan soruşturma izni verilen AKP’li belediye başkanı var mı?” diye sordu.





Oran, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, “Hükümetinizin muhalefete karşı tahammülsüz tutumu artık uluslararası alana yansımış bir gerçeklik haline gelmiştir. Öğrenciler, gazeteciler, işçiler, milletvekilleri, sonuç olarak toplumun her kesimi büyük baskı altında. Son zamanlarda özellikle muhalefet partilerinin her düzeydeki mensupları da bu baskıdan büyük oranda nasibini almaktadır” dedi.

2014’e yönelik sistematik uygulama



Sadece son birkaç ay içinde CHP’li İzmir ve Eskişehir büyükşehir belediyeleri ile Edirne, Kırklareli, Adalar, Avcılar, Kadıköy, Maltepe, Silivri, Samsun-Atakum, Çeşme-Alaçatı, Antalya Manavgat-Muratpaşa belediyelerine ardı ardına baskınlar yapıldığını belirten Oran, “Üyesi olduğum CHP’nin belediye başkanlarına yönelik polis baskınlarının giderek artıyor olması, 2014 seçimlerine kadar sistematik bir uygulamaya gidildiği izlenimini güçlendirmektedir” dedi.



Oran’ın, Erdoğan’a yönelttiği soruları şöyle:



- AKP hükümetlerinin işbaşına geldiği 18 Kasım 2002’den bugüne kadar kaç büyükşehir, il, belde belediye başkanlığına polis-jandarma baskını düzenlendi? Bu belediyeler hangi siyasi partilerin elinde?



- 29 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasında CHP’nin kazandığı

4'ü büyükşehir belediyesi, 11'i il belediyesi, 176'sı ilçe belediyesi ve geriye kalan 344 adedi de belde belediyeleri olmak üzere toplam 534 belediyeden kaç tanesi bugüne kadar kolluk kuvvetlerince baskına uğradı?



- Bugün itibariyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda vergi denetmeni, mülkiye müfettişi, özel yetkili savcının görevlendirdiği bilirkişilerden oluşmak üzere toplam 82 görevlinin halen inceleme araştırma yaptığı gibi bilgisi doğru mudur?



- Eski bir büyükşehir belediye başkanı olarak halkın seçtiği bir belediye başkanı hakkında 397 yıl hapis cezası istemiyle dava açılması hakkında ne düşünüyorsunuz?



- 18 Kasım 2002’den bu yana kaç AKP’li belediye başkanı hakkında adli-idari işlem, soruşturma yapıldı, bunların sonucunda kaçı mahkûm oldu?

