Oran'dan Başbakan Erdoğan'a 'savaş oyunu' sorusu

- HÜLYA KARABAĞLI / Ankara



CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, yarın karar çıkması beklenen Balyoz davası öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, ABD’de de bir düşünce kuruluşunun Gaziantep katliamının öngörüsünü andıran 'Savaş Oyunu'nu sordu.

Umur Oran “Senaryoda Kuzey Irak’ın bağımsızlığını ilan ettiğinden haberdar mısınız? Bunun basında yer almaması için girişimde bulundunuz mu?” dedi.

Oran, Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

- ABD’de en önemli düşünce kuruluşlarının 27 Haziran 2012’degerçekleştirdiği ve Gaziantep’teki bombalamayı 2 ay öncesinden öngören savaş oyunundan haberdar mısınız? Genelkurmay Başkanlığınca gerçekleştirilen 2003’deki seminer planı ile mantık olarak benzeyen bu senaryo hakkında ABD’li yetkililer nezdinde girişimde bulundunuz mu?

- Nisan 2013’e kadar bir zaman dilimi için kimi gelişmelerin öngörüldüğü ABD’deki Savaş Oyunu kapsamında Kuzey Irak’ın bağımsızlığını ilan ettiğinden haberdar mısınız? Senaryonun bu bölümünün merkez basına yansımamasında bir dahliniz var mı, bu yönde bir girişimde bulundunuz mu?

- TSK’da rutin olarak yapılan seminer için ÖYM’lerin devreye girmesi karşısında ABD’deki söz konusu savaş oyunu ve Türkiye aleyhine gerçekleşen öngörüler nedeniyle bu konuda görevli olan Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor musunuz?

- Bir Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) personelinin hipnoz yöntemiyle tanık ifadesi aldığı, ifade verildiği sırada kendisinin bir şehirde, hipnoz edildiği iddia edilen şahsın ise başka bir şehirde olduğu yönündeki iddialar basında yer almıştır. TSK personeline “hipnoz” eğitimi verilmekte midir? TSK personeli arasında aynı şehirde olmasa dahi bir başkasına hipnoz edebilme yeteneğine sahip bir personel bulunmakta mıdır? TSK içinde hipnoz uygulamasına, hangi şart ve durumlarda hipnoz yapılabileceğine, buna kimlerin yetkili olduğuna yönelik bir talimat, emir, yönerge bulunmakta mıdır?

- TSK’da hangi tarihten itibaren Microsoft Office 2007 programı kullanılmaktadır? 2003 yılında, bu programı kullanan herhangi bir birim bulunmakta mıdır?

- 2003 yılında TSK’nin kullandığı herhangi bir bilgisayar programında Calibri veya Cambria adıyla bilinen bir yazı tipi bulunmakta mıdır?

- TSK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan herhangi bir denizaltıda Microsoft Office 2007 veya Office 2000 programına sahip bir bilgisayar bulunmakta mıdır? Herhangi bir personelin, denizaltı ile seyir halindeyken Word programı ile yazı yazması mümkün müdür?

- 2002 – 2010 yılları arasında TSK envanterine kayıtlı herhangi bir bilgisayarı kullanan “ASD” kullanıcı adlı bir kullanıcı bulunmakta mıdır? ASD kullanıcı adı kullanan şahıs TSK mensubu mudur? Bu şahsın rütbesi, ilk ve son rütbe nasp tarihleri nedir?

- TBMM, usulüne uygun olarak kabul edilerek Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanunların Resmi Gazete’de yayınlanacağı tarih ve sıra sayısını 2 yıl önceden MSB’ye veya Genelkurmay Başkanlığı’na bildirmekte midir? TSK içerisinde herhangi bir kanunun gelecekte hangi tarihte kabul edileceğini ve hangi sıra sayısını alacağını takip eden bir birim bulunmakta mıdır?