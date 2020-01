CHP'li Umut Oran, Masum Türker ve Doğu Perinçek'e CHP'ye destek çağrısında bulundu

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP’li Umut Oran, başta Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve DSP Genel Başkanı Masum Türker olmak üzere “Cumhuriyetçi, Atatürkçü olma iddiasındaki partilerin genel başkanlarına” seslenerek, 1 Kasım seçimlerinde CHP’yi desteklemeleri yönünde çağrıda bulundu. CHP seçmenine de mesaj gönderen Oran, “Cumhuriyetçiler, ‘emanet oy-stratejik oy’ aldatmacasından bir an önce kurtulmalıdır. CHP seçmeni, hangi gerekçeyle olursa olsun başka bir partiye oy vermemelidir” dedi.

1 Kasım öncesi tüm Atatürkçü ve Cumhuriyet güçlerine CHP’ye oy vermeleri çağrısında bulundu. Oran, “ Vatan Partisi ve DSP seçmenleri başta olmak üzere, Atatürk’te birleştiğini iddia eden her bir seçmen CHP’ye oy vermeli, ailelerinin ve çevrelerinin de oy vermesini sağlamalıdır” dedi. CHP’li Oran, "Bugün CHP saflarında birleşemeyenler yarının büyük kavgasında da şer cephesinde yer almış sayılacaklardır” ifadelerini kullandı.

"Gün birlik ve beraberlik günüdür" diyen Oran’ın yazılı açıklaması şöyle:

Cumhuriyet yıkıcılarının adım adım hedefe yaklaştığı bu dönemde Atatürk ilkeleri çerçevesinde birleşmek tarihi bir zorunluluktur. Kendisini Cumhuriyet cephesinde gören ve Atatürk’ün miras bıraktığı değerlere ait hisseden herkes için ilk adım gericilikle bölücülük arasına sıkıştırılmış olan siyasi hayatı, içine düştüğü çukurdan çıkarmak ve ileriye taşımaktır. Halkımızın ihtiyaç duyduğu şey, Cumhuriyetçi kitlelerin birleşmesi ve kendi özgün hedeflerini inşa etmesidir.

“Baraja takılan partilerin seçmenlerine de sorumluluk düşmektedir”

Ancak geçen 13 yıla bakıldığında Cumhuriyetçi kitlelerin dağınıklığı ve kişisel hırslar yüzünden büyük fırsatların kaçırıldığı görülmektedir. 7 Haziran seçim sonuçlarının da gösterdiği gibi her bir oy, her zamankinden daha değerli, kesinlikle vazgeçilmezdir. Bu anlamda Cumhuriyetçiler, “emanet oy-stratejik oy” aldatmacasından bir an önce kurtulmalıdır. CHP seçmeni, hangi gerekçeyle olursa olsun başka bir partiye oy vermemelidir. Fakat CHP seçmenine düşen sorumluluk kadar baraj sorunu olan Cumhuriyetçi partilerin seçmenlerine de sorumluluk düşmektedir.

Vatan Partisi ve DSP seçmenleri başta olmak üzere, Atatürk’te birleştiğini iddia eden her bir seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermeli, ailelerinin ve çevrelerinin de oy vermesini sağlamalıdır. Bu tavır, aynı zamanda bir samimiyet sınavıdır. Gelinen noktada; Atatürk’te birleşmenin gereği; bölücülüğe ve gericiliğe karşı CHP’ye oy vermektir. Birkaç bin oy farkı sebebiyle Meclis’e gidemeyen CHP’li adaylara omuz vermek, aynı zamanda karşı devrimci cepheden Meclis’e gidecek milletvekili sayısını düşürmek demektir. Bugünkü samimiyet sınavından geçebilmenin, CHP’ye destek vermek dışında başka bir yolu yoktur.

Doğu Perinçek ve Masum Türker’e ‘CHP’ye oy verin’ çağrısı

Başta Sayın Doğu Perinçek ve Sayın Masum Türker olmak üzere 1 Kasım’da CHP’ye kurumsal desteğini açıklamamış olan Cumhuriyetçi, Atatürkçü olma iddiasındaki partilerin genel başkanlarına sesleniyorum:

Tarih sizlere Atatürk’te birleşme isteğinizi gerçekleştirmek için bir fırsat sunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi’ni destekleyerek bu amaca hizmet edebilirsiniz. İçinde bulunulan süreç kayıtsız, şartsız CHP’yi desteklemeyi zorunlu kılmaktadır.

AKP ile koalisyon asla düşünülmemeli

Vatandaşlarımız bilmelidir ki 1 Kasım önemlidir, ancak 2 Kasım ve sonrası daha önemlidir. 1 Kasım’da hedef; Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek başına iktidar olması ve 13 yıldır devam eden AKP zulmünün hesabını sormasıdır. Cumhuriyet yıkıcılığına soyunmuş gruplarla herhangi bir koalisyon asla ve asla düşünülmemeli, AKP’nin karanlık iktidarına ortak olunarak geçmişin acıları unutturulmamalıdır.

Gün birlik ve beraberlik günü: CHP’de birleşin

Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bugün CHP saflarında birleşemeyenler yarının büyük kavgasında da şer cephesinde yer almış sayılacaklardır. Tarihin hükmünü vereceği o günde, herkes yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını yüce Türk Milletine verecektir.