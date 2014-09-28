CHP'li Umut Oran: Eğitimde nitelik bahane, 'Boko Haram' şahane

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, "Nabi Avcı ve gölge Milli Eğitim Bakanı Bilal Erdoğan, milli, ilmi eğitimi ‘Boko Haram’a (Aynı zamanda Nijerya’da ‘Batılı Eğitim Haram’ anlamı taşıyan terörist örgüt – T24) çeviriyor" dedi. "Hükümet eğitim sisteminde bir dizi ciddi soruna çözüm aramak yerine orta öğretimde başörtüsü düzenlemesini acil ihtiyaç gördü" diyen Oran, "Öğrencilere gereksiz bilgi aktarımı, müfredatın tamamen teorik oluşu, ezbercilik, bilimsel yetersizlik, dinselleştirme gibi eğitimin niteliği ile ilgili sorunlar ise daha da hayati önemde" görüşünü dile getirdi.

Umut Oran'ın yazılı açıklaması şöyle:

· Eğitimde temel uluslararası referans kabul edilen PISA’ya göre Türkiye, OECD’de sonlarda; matematikte 44., fende 43., okuma becerileri alanında 41. sırada yer alıyor.

· Bir ülkenin PISA’da gösterdiği performans o ülkenin yakın ve orta vadedeki ekonomik ve sosyal refah potansiyelini gösteriyor. PISA’ya göre Türkiye ortaöğretim kalitesinde, gelişmiş ülkelerin yanı sıra Rusya, Slovakya, Litvanya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan, İsrail, Vietnam gibi ülkelerin de gerisinde kalıyor.

· Türkiye’de 15-29 arasındaki kadınların yüzde 40’ı, aynı yaş aralığındaki erkeklerin ise yüzde 19’u çalışmıyor ya da eğitimine devam etmiyor. 25-34 yaş arası gençlerde yükseköğretime devam oranı yüzde 21 ile yüzde 33’lük OECD ortalamasının çok altında.

· Türkiye’de öğretmenler, diğer ülkelerdeki meslektaşlarından çok daha az kazanıyor.

· Türkiye’de yükseköğretim mezunu kişilerin yüzde 76’sı istihdam edilebiliyor. Bu oran OECD ortalamasında yüzde 84.

· Türkiye’de ilkokul ve ortaöğretim kurumlarında derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı OECD ortalamasının çok üzerinde. Şanlıurfa’da bir sınıfa ortalama 46, Diyarbakır’da 42, Gaziantep’te 40 öğrenci düşüyor. Bu sayı İstanbul’da ortalama 39, Ankara ve İzmir’de 30 düzeyinde.

· Türkiye’de öğretmen açığı ve atamaları konusunda da garabet yaşanıyor. Bir yanda, son atamaya rağmen hala 100 binin üzerindeki öğretmen açığı, diğer yanda sayıları 300 bini aştığı tahmin edilen ataması yapılmayan öğretmen adayı bulunuyor.

· Türkiye, eğitim harcamalarının kamu harcamaları ve GSYH içindeki payında da OECD ortalamasının altında kalıyor

Hindistan’ın Mars’a uzay aracı gönderdiği şu günlerde, 19. büyük ekonomi Türkiye, ani bir kararla kreşe mescit, YİBO, okul öncesi ve ilkokula ibadethane, ortaokula başörtüsü, liselere zorunlu mescit düzenlemesine gitti. Nabi Avcı ve gölge Milli Eğitim Bakanı Bilal Erdoğan, milli, ilmi eğitimi ‘boko haram’a (batılı eğitim haram) çeviriyor. 8 yıllık kesintisiz eğitimi 4+4+4 şeklinde bölerken, “zorunlu eğitim süresini uzatıyoruz” ikiyüzlülüğünü yapmalarının nedeni de böylece ortaya çıkmıştır. Hükümet, eğitimde yıllardır çözüm bekleyen onlarca soruna el akmak yerine, ortaokulda okuyan kız çocuklarının başörtüsünü en öncelikli sorun olarak gördü. Kılık ve kıyafet yönetmeliğindeki “başı açık” ibaresi “inanç özgürlüğü” argümanı ile metinden çıkarılarak, 9 yaşındaki çocukların okula başörtüsü ile gitmesinin önü açıldı.