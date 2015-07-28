CHP'li Umut Oran: Beştepe’nin seçim hükümeti tuzağına kimse düşmemeli

CHP milletvekili Umut Oran, 45 günlük sürenin ardından erken seçim kararının Cumhurbaşkanı tarafından değil de TBMM’nin alması sağlanarak seçime mevcut hükümetle gidilmesi planları yapıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alsa 4 partinin vereceği bakanlarla bir bağımsız seçim hükümeti kurulacak ve 13 yıllık usulsüzlükler, yolsuzluklar ortaya dökülecek, seçim döneminde AKP mahvolacak, tüm dertleri bunu önlemek. Buradan tüm milletvekillerinin dikkatini çekiyorum Beştepe’nin bu erken seçim tuzağına kimse düşmesin!” diye konuştu.

Adıyaman’a giden Umut Oran, CHP İl Başkanı Abuzer Tanrıverdi ve İlçe Başkanı Hanifi Çavuş ile birlikte il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

"Aslında şu anda meşru olmayan bir hükümet işbaşında ve askeri operasyon ve üslerin yabancılara açılması gibi çok önemli kararları tek başına alması Anayasa’ya aykırıdır. Seçim biteli 51 gün oldu. Geç de olsa Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini AKP’ye 18 gün önce verdi. 45 günlük süreyi sadece AKP ile mi geçirecekler? Cumhurbaşkanı kendi kafasındaki plana göre bu süreci yönetemez. Cumhurbaşkanı şeffaf bir şekilde açıklamalı, 45 günü nasıl değerlendirecek, yani bu 45 günde ne kadar hükümeti kurma görevi verecek? Hükümet kurma görevi muhalefete de verilmelidir. Türkiye’nin erken seçime gitme lüksü yoktur.

"Kafalarında planladıkları ülkeyi kaosa sürükleyip erken seçime gitme kurgusu ortaya çıkmıştır. Ama burada da bir hinlik peşindeler! Cumhurbaşkanı 45 günlük süreyi AKP ile ağırdan alarak doldurduktan sonra yine her zamanki gibi Anayasayı eğip bükerek erken seçim kararını kendisi alması gerekirken bu kararı TBMM’nin almasına mı zorlamak istemektedir? Erken seçim kararını Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı almak zorunda ama bu kararı TBMM’ye aldırırlarsa ne olacak, o zaman şu an mevcut zaten meşru olmayan hükümet ile seçime gidilecek. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alsa 4 partinin vereceği bakanlar bir bağımsız seçim hükümeti kurulacak ve 13 yıllık usulsüzlükler, yolsuzluklar ortaya dökülecek seçim döneminde AKP mahvolacak, tüm dertleri bunu önlemek. Buradan tüm milletvekillerinin dikkatini çekiyorum Beştepe’nin bu erken seçim tuzağına kimse düşmesin!"