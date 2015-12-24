CHP'li Umut Oran: AKP ve HDP-PKK bloğu ruh ikizidir

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, CHP’de genel başkanlık için adaylığını açıklayan Umut Oran, “AKP’nin her alanda kaos ve çatışmayı yöntem olarak seçtiğini, AKP’nin kaos planına en büyük katkıyı HDP-PKK bloğunın verdiğini” öne sürdü. Oran, “Ölümden, kandan bahseden bu iki kanat, nihai hedefler ve temsilcisi oldukları egemenler bağlamında ruh ikizleridir” dedi.

“Gelinen noktada, düne kadar her konuda gizli görüşmelerin, pazarlıkların, anlaşmaların tarafı olan AKP ve HDP-PKK çizgisi fakir halka zarar vermek, emekçi kitleleri ezmek dışında bir işlev görmemişlerdir” diyen Oran bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye’yi sonu belli olmayan, karanlık bir yola sokan AKP hükümeti, yurtiçinde ve yurtdışında rotasını kaybetmiş bir şekilde savrulmaktadır. Hiçbir öngörüsü gerçekleşmeyen, hayatın akışına anlamlı ve yapıcı müdahalelerde bulunamayan AKP zihniyeti Suriye’den sonra Rusya’yı da “düşmanlaştırmayı” başarmıştır.

Türkiye’yi yönetemez hale gelen AKP, kitlelerin dikkatini dağıtmak için her alanda kaos ve çatışmayı da yöntem olarak seçmiş bulunmaktadır. Bu noktada AKP’nin kaos planına en büyük katkıyı HDP-PKK bloğu vermektedir. “Gerici-Bölücü” ittifakı denilebilecek bu blok, 13 yılda defalarca bir araya gelmiş ve Cumhuriyet karşıtlığı noktasında ortak hareket etmişlerdir.

Gezi Direnişi sırasında AKP’nin yanında saf tutan ve meşru protesto hakkını kullanan gençleri darbeci olarak yaftalayan HDP zihniyeti, AKP’nin kaos planına “hendek siyaseti” yoluyla destek olmaktan da geri durmamıştır.

Gelinen noktada, düne kadar her konuda gizli görüşmelerin, pazarlıkların, anlaşmaların tarafı olan AKP ve HDP-PKK çizgisi fakir halka zarar vermek, emekçi kitleleri ezmek dışında bir işlev görmemişlerdir.

Meydanlarda ya da televizyonlarda birbirlerine ağır hakaretler eden, ölümden, kandan bahseden bu iki kanat, nihai hedefler ve temsilcisi oldukları egemenler bağlamında ruh ikizleridir.

HDP-PKK, kazdığı hendekleri kin ve nefretle doldurmaya çalışırken, bölgede yaşayan yurttaşlarımızı zerre kadar düşünmediği gibi AKP de düne kadar el ele yürüdüğü PKK’ya karşı göstermelik bir karşıtlık içindedir. Bölgenin geri kalmışlığına, çocuk yaşta evliliklere, töre cinayetlerine karşı çıkmayan bu iki anlayış aşiret düzenine ise büyük bir şevkle omuz vermektedir. Gericilik ve bölücülük ittifak halinde huzurumuza, kardeşliğimize ve geleceğimize saldırmaktadır.

Bu noktada gidişata dur demek ve iki yanlış arasında seçim yapmadan üçüncü bir seçenek yaratmak yine yurttaşlarımıza düşmektedir. Bölge halkı AKP’yle HDP-PKK arasında tercih yaptığı müddetçe hiçbir sorun çözülmeyecektir. Çünkü sorunların önemli bir kısmının sebebi bahsedilen taraflardır. Çözüm ve barış talebinin gerçekleşebilmesinin ilk koşulu, siyaseti AKP’den ve HDP-PKK ortaklığından kurtarmaktır.

Türkiye’nin bu birikimi vardır. Türkiye alternatif üretebilecek kadar derin entelektüel birikime sahiptir. Çözümün ilk adımıysa bölge halkının AKP’ye ve HDP-PKK’ya karşı aktif protestosundan geçmektedir. Anılan gerici ve bölücü bloğu reddetmek, sorunların sağlıklı zeminde tartışılmasının ilk aşamasıdır. Barıştan, özgürlükten, demokrasiden ve kardeşçe yaşamdan yana olan herkesin sorunların sebebi olan AKP-HDP-PKK’ya karşı çıkmak gibi bir sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk yerine getirildiği anda Türkiye, gerici-bölücü ittifakını yerle bir etme ve tüm sorunları çözme şansına sahip olacaktır.

Türkiye’nin batısıyla doğusu arasında yaratılmaya çalışılan soğukluğu da kardeş sıcaklığına çevirecek olan şey: Cumhuriyet değerlerinde birleşmek ve birinci sınıf demokrasiyi inşa etmektir. Kurtuluşun tek yolu budur. Başta Doğu-Güneydoğu bölgesi olmak üzere tüm halkımızı AKP’ye, HDP’ye, PKK’ya ve hendeklere karşı aktif mücadele etmeye ve Cumhuriyet saflarında yer almaya davet ediyorum. Gericiliğe ve bölücülüğe karşı ilerici bir alternatif yaratmak elimizdedir.

Zafer; Kuvayi Milliye ruhuna sahip çıkanların olacaktır. Zafer; daha özgür, daha demokrat, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye hayali için mücadele edenlerindir."