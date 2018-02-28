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CHP'li Tüzün'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- CHP Bilecik Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün'ün dün Ankara'da hayatını kaybeden annesi Saadet Tüzün (83), Bilecik'te toprağa verildi

28 Şubat 2018 19:33

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- CHP Bilecik Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün\'ün dün Ankara\'da hayatını kaybeden annesi Saadet Tüzün (83), Bilecik\'te toprağa verildi.
Ankara\'da dün hayatını kaybeden Saadet Tüzün\'ün cenazesi, memleketi Bilecik\'e getirildi. Tüzün için Bilecik kent merkezindeki Kayıboyu Camisi\'nde öğle tören düzenlendi. Törene CHP\'li Yaşar Tüzün, yakınları, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Ak Partili Selim Yağcı, CHP Genel Başkan yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ak Parti Bilecik Miletvekili Halil Eldemir, aralarında Muharrem İnce, Sezgin Tanrıkulu ve İlhan Kesici\'nin de bulunduğu çok sayıda CHP milletvekili, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.
Saadet Tüzün\'ün cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü merkeze bağlı İlyasbey köyünde toprağa verildi.
Milletvekili Yaşar Tüzün\'ün babası Mehmet Tüzün\'ün de 27 yıl önce, 27 Şubat 1991 tarihinde vefat ettiği belirtildi.

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