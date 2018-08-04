CHP'li Tüzün: Partimizle mahkemelik olmayız ancak...

Olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları Genel Merkeze teslim eden Muharrem İnce'nin ekibinde bulunan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Partimizle mahkemelik olmayız. Ancak olağanüstü kurultay için imza veren kurultay delegelerinden yargıya başvuranlar olursa onların da özgür iradesine karışamayız" dedi.

CHP'deki kurultay tartışmaları sürerken, Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan Yaşar Tüzün, "Parti içi demokrasiyi savunuyorsak, yargıya gideceklere müdahale edemeyiz" açıklamasında bulundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, 'Değişim' amacıyla olağanüstü kurultay hareketi başlatan vekillerin başını çeken Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, şöyle konuştu:

"Biz partimizle mahkemelik olmayacağımızı, böyle bir karar çıkması durumunda mahkemeye gitmeyeceğimizi net ve açık bir şekilde beyan ettik. Partimizle mahkemelik olmayız. Bu bizim kesin ve net tavrımız. Ancak olağanüstü kurultay için imza veren kurultay delegelerinden yargıya başvuranlar olursa, böyle bir tutuma girenler olursa, onların da özgür iradesine karışamayız."