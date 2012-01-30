CHP’li Türmen: Türkiye demokratik, insan haklarına saygılı ülke değil





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li Üyesi, İzmir Milletvekili Rıza Türmen, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin hak ve özgürlükler açısından olumsuz karnesini ortaya koyan uluslararası raporlara dikkat çekti ve “Bu raporlarda gösteriyor ki; Türkiye, demokratik, insan haklarına saygılı bir ülke değil.”





“Sınır Tanımayan Gazeteciler 2012 raporuna göre, hak ve özgürlükler açısından Türkiye 10 sıra birden geriliyor ve 148. Sıraya oturuyor. Bangladeş ve Fas gibi ülkelerin arkasından geliyor. Gazeteciler üzerindeki baskı arttı. Açıklanan son rakama göre, 105 gazeteci tutuklu.” İnsan Hakları İzleme Derneği'nin 2012 raporunda da basın özgürlüğünün ihlal edildiğine ve iktidarın kendisini eleştirenlere dava açtığını söyleyen Türmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, en çok mahkûmiyet alan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

“Raporu, ‘hükümete darbeden yargılananlar’ yazmadı’



“Raporlara baktığımız zaman Türkiye demokratik özgürlük açısından iyi durumda değil. Diğer dünya ülkeleriyle kıyaslandığında da son sıralarda. Bu raporları yazanlar hükümete darbe yapmak isteyen insanlar değil, terör üyeliğinden yargılananlar değil. Objektif gözlemciler. O yüzden iktidar da bu raporları ciddiye almalı. İyi okumalı.”

‘Toplumda sessizlik hakim’



Türkiye’nin özgürlükler açısından olumsuz manzarasının değişmesinin toplumdan gelecek talebe bağlı olduğuna dikkat çeken Türmen, “Biz muhalefet olarak özgürlük mücadelesi veririz. STK’lar verir. Ama, toplumdan da bu yönde talep gelmesi gerekir. Talep edilmeyen haklar var olan haklar değildir. Özgürlük ve demokrasi talep edilmelidir. Kamuoyundaki sessizliği de bozabilmek lazım.”