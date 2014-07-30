CHP'li Türmen: Demokratik özerkliği konuşmamız lazım

CHP İstanbul Milletvekili Rıza Türmen, Kürt sorunu ve çözüm süreciyle ilgili konuştu. Türmen, demokratik özerkliği kavramsal olarak reddetmemek gerektiğini belirterek “Demokratik özerkliği konuşmamız lazım. Yerel yönetimlerden biz de şikâyetçiyiz” ifadelerini kullandı. Türmen, “Türkiye bölünür” söylemi için “Anadilde eğitimi kabul ederseniz bölünür, ademi merkeziyetçilik yaparsanız bölünür… Türkiye karpuz mudur?” dedi.

Türey Köse’nin Cumhuriyet’te yayımlanan "CHP Çözümün Neresinde" başlıklı yazı dizisinin bugünkü (30 Temmuz 2014) bölümüne göre, "Giderek merkezileşen bir yerel yönetim anlayışının olduğunu" söyleyen CHP’li Türmen, “’Demokratik özerklik’ diyorlar, içi ne olacak bilmiyoruz. Kavramsal olarak reddetmemek, içinde ne olacak konuşmak lazım. Yerel yönetimlerden biz de şikâyetçiyiz. Giderek merkezileşen bir yerel yönetim anlayışı var. Başkanınız AKP’li değilse iş yapmanız çok zordur. Tabii ki Yerel Yönetimler Şartı, oradaki çekincelerin kaldırılması önemli bir adımdır. “Demokratik özerklik” ne, konuşmak lazım. Peşinen reddedilecek şey değil. Bu korkudan vazgeçmek lazım, ne söylerseniz Türkiye bölünür! Anadilde eğitimi kabul ederseniz bölünür, ademi merkeziyetçilik yaparsanız bölünür… Türkiye karpuz mudur?” ifadelerini kullandı.

Türmen, röportajın devamında “Yeni bir değişim, beraber yaşama çerçevesi ortaya koymamız lazım. Hem Kürtlerin, hem de Türklerin kabul edebileceği bir irade ortaya koymamız lazım” dedi.

Rıza Türmen, anadilde eğitim hakkında da pedagogları referans gösterdi. Türmen, "Anadilde eğitimde pedegogların söylediği önemli. 'Çocuğun üstün yararı' açısında bakmak lazım. Evinde hangi dilde konuşuyorsa o dilde eğitime başlaması lazım, der pedagoglar. Çift dilde eğitim, birçok Avrupa ülkesinde var. Anadilde öğretiyorsunuz, sonra resmi dile geçiyorsunuz. Türkçe resmi dildir, devletin Türkçe öğretmek yükümlülüğü vardır ama Türkçe birlikte Kürtçe eğitim de yapılabilir. Çift dilli eğitim yapılabilir" dedi.