CHP’li Türmen: Başımızda bir adam, fezlekeleri inceliyoruz

CHP İzmir Milletvekili, Meclis Soruşturma Komisyonu Üyesi Rıza Türmen, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun daha önce kullandığı AKP’li dört eski bakanla ilgili incelemeye açılan 11 klasörden oluşan yolsuzluk ve rüşvet fezlekelerini “Başımızda duran bir adamla inceliyoruz. Ne kadar ayıp bir şey” diye ifade etti.

Komisyon üyelerinin savcı görevi yaptığına dikkat çeken Türmen, “Biz savcıyız. Savcı görevini yapıyoruz. Gizli olan bir dosyayı siz hiç duydunuz mu; savcı gidecek başka bir odada okuyacak. Dosyaları da dışarı çıkaramayacak. Böyle bir şey olabilir mi” diye sordu.

'Kara kaplı defter aldım'

Komisyon üyesi milletvekilleri eski bakanlarla incelemelerini daha önce İnsan Hakları İnceleme Komisyonu odasında yürütüyor. Fotokopi çekmek, cep kamerası kullanmak yasak. Not alma usulüyle çalışma yapılıyor.

Türmen, T24'ün “11 klasörü nasıl inceliyorsunuz” sorusuna, "Not alıyoruz. Benim bir kara kaplı defterim var oraya not alıyorum" yanıtı verdi.

Türmen'in, sorulara ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

'Meclis'e 28 klasör gelmişti'

“11 klasör olması da enteresan. Meclis’e 28 klasör gelmiş. Bir kısmını Meclis Başkanı bunlar bir kısmı bakanlarla ilgili değil diye geri göndermiş. Meclis Başkanı hangi yetkiye dayanarak bu ayıklamayı yapmış o belli değil. Bunlar iç içe bakanlarla ilgili olmasa bile bakanlarla yapılan işlemlerle ilgili konuşma var orada. Yani, Meclis Başkanı hangi yetkiye dayanarak klasörlerin 11 ilgilidir geri kalanı ilgisizdir diye karar verebilir.”

‘Komisyon Başkanı Köylü bize hiçbir şey danışmıyor’

“Bu komisyonda ortak amaç varsa yolsuzluk ortaya çıkarılmalıdır. Böyle bir ortam yaratılmalı. Komisyon Başkanı Hakkı Köylü’nün bu ortamı ben nasıl yaratırım diye düşünmesi lazım. Kendisi karar verirken diğer üyelerle danışarak karar vermesi önemli. Böyle bir güven ortamı doğsun orada. Oysa tam tersini yapıyor. Hiçbir şey danışmıyor. Öyle olunca güven ortamı değil güvensizlik ortamı doğuyor. Başkanın niyetlerine karşı güvensizlik doğuyor.”

'Fezlekeleri bize sormadan gönderdi'

"Komisyon Başkanı, fezlekeleri tek başına karar verdi ve geri gönderdi. Niye geri gönderdi. Bütün bunlar başkanın niyetleri hakkında kafasında soru işaretler yaratıyor. Bu soruşturmanın doğru düzgün yürütülmesinden 'soruşturma yapıyoruz' görüntüsü vermek gibi."