CHP’li Türkmen: İktidar, “Biz ne istersek onu yaparız”dan vazgeçmeli; halk bunu canıyla ödüyor!

CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Adana’daki bombalı saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Siyaseti bir tarafa bırakalım, parti gömleklerimizi çıkartalım ve ortak akılla terörü yok edelim” dedi.

RS FM’de Yavuz Oğhan’ın Bidebunudinle programında konuşan Türkmen “İktidar partisi biz ne istersek onu yaparız alışkanlığından artık vazgeçmeli. Çünkü bunun bedelini sokaktaki halk canıyla ödüyor” dedi.

“Biz terörün belini kırdık, terörü kuruttuk” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten CHP Milletvekili “Gerçek ortada, insanlarımız ölüyor” dedi.

Türkmen Suruç Katliamı sonrası Meclis’e verdiği önergeyle “Bu katliamın ardından kimler var araştıralım,bunun için güç birliği yapalım” teklifinin rağbet görmediğini söyleyerek “O gün gerçekten bu işin üzerinde durulsaydı bugün bu acılar yaşanmayacaktı” dedi.

Türkmen “Terör örgütünün sağı solu, dini vicdanı olmaz. Terör örgütü adı üzerinde terör örgütüdür” ifadelerini kullanarak ortak akılla ancak terörün yok edilebileceğini vurguladı.