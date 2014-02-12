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CHP’li Turgut Dibek istifadan vazgeçti

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun istifasını kabul etmediğini belirtti

12 Şubat 2014 19:53

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, partisinden istifa kararından geri döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını kabul etmediğini ve yola devam kararı aldığını belirten Dibek’in yazılı açıklaması şöyle:

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün bir görüşme gerçekleştirdim. Sayın Genel Başkanımız ilimizdeki gelişmeler üzerine vermiş olduğum istifamı kabul etmemiştir. Yarından itibaren, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Kırklareli’nde Belediye Başkanımız, Parti Örgütümüz ve halkımızla yerel iktidarımızı devam ettirmek üzere seçim çalışmalarına hep birlikte başlayacağız.”

Dibek, genel merkezin seçim bölgesinde Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun belediye başkan adaylığına tepki olarak iki gün önce istifa ettiğini açıklamıştı. 

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