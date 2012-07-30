CHP'li Türeli’den Bakan Eker'e: Yüzde 18'lik KDV oranı aşağıya çekilecek mi?

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye’nin ihracat ve yurt içi pazarda yüzünü güldüren süs bitkileri sektöründeki KDV sıkıntısını TBMM gündemine taşıdı. Türkiye’de 300, İzmir’de ise 100 bin kişinin geçim kaynağı olan sektörde yüzde 18’lik KDV oranının düşürülmesini isteyen Türeli, İzmir’de çiçek ve sera ihtisas bölgelerinin kurulmasını önemine dikkat çekti.

Rahmi Aşkın Türeli, tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, çiçekçilik sektöründe, ülke genelinde, İzmir ve çevresinde üretimi artırmaya, istihdam olanaklarını geliştirmeye ve ihracat hacmini artırmaya yönelik çalışma olup olmadığını sordu. Sorular şöyle:

-Çiçekçilik sektöründe, gerek ülke genelinde ve gerekse İzmir ve çevresinde üretimi artırmaya, istihdam olanaklarını geliştirmeye ve ihracat hacmini artırmaya yönelik olarak yürüttüğünüz herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmaların neler olduğunu açıklar mısınız?

-Hazine arazileri ve Tarım Bakanlığı’nın atıl işletmelerinin seracılık ve süs bitkileri üretimine tahsis edilmesine ilişkin bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Eğer bir çalışmanız yoksa bu doğrultuda beklentisi olan üreticiler için neler yapmayı planlıyorsunuz?

-Üretim bölgeleri ve jeotermal alanlarda çiçek ve sera ihtisas bölgeleri kurulması konusunda bir girişiminiz olacak mıdır?

-Süs bitkileri üretiminin ana maddesi olan çiçek, fide ve tohumların satışında uygulanan yüzde 18’lik KDV oranının aşağıya çekilmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır?

-Sektöre yönelik olarak kullanılan temel girdilerde dünya ile rekabet edebilecek fiyatların oluşturulması konusunda neler düşünüyorsunuz?

-Sektörde faaliyet gösteren üreticilerin gerek proje üretimi ve gerekse finansman konularında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik olarak yürüttüğünüz bir çalışma var mıdır? Üreticilere uzun vadeli ve düşük faizli kredi desteği sağlamayı düşünüyor musunuz?

-Sektörde faaliyet gösteren kooperatiflere ve firmalara yurtdışı pazar desteği verilmesi konusunda yürüttüğünüz bir çalışma var mıdır?

-Çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sektörden önemli bir beklentisi olan hastanelere çiçek alınmasına ilişkin olarak sağlıklı işleyen bir altyapının oluşturulmasına yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?