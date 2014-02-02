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Ekonomi

CHP'li Türeli: Eğlence vergisindeki artışı gözden geçirecek misiniz?

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Bakanlar Kurulu'nun esnaflara uygulanan vergi ve harçlar için öngördüğü artışı Meclis gündemine taşıdı

02 Şubat 2014 13:49

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı ve iş yeri açma izni harçlarında yapılan artışları Meclis gündemine taşıdı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı ve iş yeri açma izni harçlarında yüksek oranlarda artışlar meydana geldiğini söyledi. Türkiye’de esnafın zor durumda olduğu ileri süren Türeli, yapılan son artışların da yaraya tuz bastığını söyledi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şu soruları yöneltti:

-Ülkemizde 2003-2013 döneminde kepenk kapatan esnafımızın sayısı yıllar itibariyle kaçtır?

-İzmir ili için 2003-2013 döneminde kepenk kapatan esnafımızın sayısı yıllar itibariyle kaçtır?

-Söz konusu kararla birlikte ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı ve iş yeri açma izni harçlarındaki artışlar yüzde olarak ne kadardır?

-Esnafımızın kepenk kapattığı bir ortamda Bakanlar Kurulu tarafından alınan vergi ve harçlara uygulanan zam kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Kamuoyunda ve esnaf kesiminde yapılan bu zamların çok fazla olduğu genel kabul görmüşken, alınan bu Bakanlar Kurulu Kararı’nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

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