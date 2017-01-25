CHP'li Tuncay Özkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkındaki suç duyurusu kapsamında, Adalet Bakanlığı’ndan dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu.

NTV'nin haberine göre, Ortaköy'deki terör saldırısının faili olduğu iddiasıyla sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Ramazan İşhan'ın avukatı Mustafa Serdar Akdoğan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, sosyal medyada müvekkilini saldırının faili olarak gösteren internet siteleri ve Tuncay Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu kapsamda Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Kadir Yılmaz, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden, Özkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

Soruşturma fezlekesinde, Ortaköy'deki eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili, Özkan'ın Facebook hesabından yaptığı paylaşımlarda, müşteki Ramazan İşhan'ın fotoğraflarına yer verdiği ve "Reina saldırısını gerçekleştiren hain terörist… Herkes paylaşsın bu fotoğrafları'' yazdığı belirtildi.

İşhan'ın Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliğine ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade verdiği aktarılan fezlekede, avukatın dilekçesinde müştekinin, vergi mükellefi olduğu ve hiçbir şekilde teyit edilmemiş, kaynağı belirlenmemiş bilgi paylaşılarak, 3-4 yıl öncesine ait pasaport kontrolü sırasında çekilmiş fotoğrafın kullanılarak mağdur edildiği ve fotoğrafın yabancı basında da yer aldığı, bu mağduriyete sebep olan Özkan hakkında şikayetçi olduğunun belirtildiği kaydedildi.

Fezlekede, müşteki İşhan'ın şikayet dilekçesinde, iftira suçundan da Özkan ile ilgili ayrıca işlem yapılmasının istendiği ifade edildi.

İftira suçunun manevi unsurlarının ön şartının, failin fiili isnat ettiği kişinin masum olduğunu bilmesi olduğuna işaret edilen fezlekede, iftira suçunun manevi unsurlarının oluşmadığından bununla ilgili Özkan hakkında talepte bulunulmadığı bildirildi.

Haberin asılsız olduğu, fotoğrafı paylaşılan kişinin bu olayla ilgisinin olmadığı yönünde Özkan'ın uyarıldığı anlatılan fezlekede, bunun üzerine Özkan'ın, ''Milliyet ve bir başka internet sitesinden kaynak göstererek paylaştığım fotoğrafların bir başka kişiye ait olduğu Odatv tarafından belgelenmiş. Bu siteleri kaynak göstererek sizleri yanılttığım için üzgünüm. Sizlerden ve Ramazan beyden özür dilerim'' şekilde paylaşımda bulunduğu anlatıldı.

Fezlekede ayrıca, müştekinin avukatı tarafından dosyaya sunulan belgelerden, saldırı haberinin dış basında da İşhan'ın fotoğrafı kullanılarak verildiğinin görüldüğü aktarıldı.

TCK'daki hakaret suçunun, bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmayı kapsadığı değerlendirilmesinde bulunulan fezlekede, şu ifadelere yer verildi:

''1 Ocak 2017 tarihinde yılbaşı gecesi Reina adlı kulüpte meydana gelen, ülkemizi ve dünyayı derinden etkileyen ve 39 insanın ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında eylemi gerçekleştiren teröristin arama çalışmaları devam ederken, müştekinin fotoğrafının paylaşılarak terör saldırısının faili olarak gösterilmesi ile müştekinin kişilik haklarına ağır bir saldırı yapıldığı hususunda tereddüt yoktur. Şikayet edilen, daha sonra yanlışlığı fark edip özür dilemişse de bu durum suçun oluşmasına engel değildir.''

Suç tarihinde ve halen CHP İzmir Milletvekili olan Tuncay Özkan'ın, bu sıfatı nedeniyle Anayasanın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığının bulunduğuna işaret edilen fezlekede, yüklenen ''hakaret'' suçunu işlediği hususunda deliller bulunan Özkan hakkında, TBMM'den yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının aldırılması gerektiği kanaatine varıldığı kaydedildi.