CHP’li Tuncay Özkan’dan “vatandaşa hakaret etti” iddiasına açıklama

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bazı haber sitelerinde yer alan “Vatandaşa hakaretler yağdırdı” haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Özkan, Trabzon’da yaptığı miting sırasında parti otobüsünün çekilmesi için çalışan bir kişiye “Çekil oradan. Terbiyesiz.Hadi oradan terbiyesiz, edepsiz seni” dediğini aktarırken otobüsü çekmeye çalışan kişinin daha sonra polis kimliği gösterdiğini aktardı.

Özkan’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

Trabzon'un Maçka ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün karşısındaki alanda beklemekte olan yurttaşlarımızla buluştuk. Ben konuşmamı yaparken Trabzon Milletvekilimiz Haluk Pekşen'in otobüsün diğer tarafına "git buradan" diye seslendiğini duydum.

Arkamı döndüğümde görüntüde yer alan şahsın,konuşmayı bitirmemiz ve otobüsü çekmemiz şeklinde el kol işareti yaptığı ve yurttaşlara doğru yürüyerek seslendiğini gördüm. Ben de bunun üzerine “Çekil oradan. Terbiyesiz. Hadi oradan terbiyesiz, edepsiz seni. Çekil oradan. Terbiyesiz.Hadi oradan terbiyesiz, edepsiz seni" diyerek bu şahıs ile yurttaşlarımızın bir araya gelmesini engelleyerek polisi göreve çağırdım. Yönetici arkadaşlarımızla şahsın bir araya gelmesiyle şahsın polis olduğu ortaya çıktı.

Şahıs o sırada polis kimliği gösterdi. Ve olay yerinden uzaklaştırıldı. Bizde yurttaşlarımızı sakinleştirdik konuşmalarımızı bitirip olay üzerine ilçeye gelen il emniyet müdür yardımcısıyla görüştük. Sivil polisin maksadını aşan tutumuyla ilgili üzüntülerini bildirdi. Biz de konunun hukuken bulunmasını temenni ederek ilçedeki ziyaretlerimizi tamamlayıp Maçka'dan ayrıldık. Bu konuyla ilgili olarak gerçek dışı haber yapan medya kuruluşlarını hatalarından dönmeye ve gerçekleri haber yapmaya davet ediyorum.