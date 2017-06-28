CHP'li Tuncay Özkan'dan Akşam'a: Yalancılar, b*kçular!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Akşam gazetesinde "Özkan HDP için gün sayıyor" başlığıyla yayımlanan habere tepki gösterdi. Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Allah yakışan iftiradan korusun. Attığınız b*k ile adalet güneşini sıvayamazsınız. Her gün daha çok kokuşuyorsunuz. Yalancı Akşam. B*kçular" ifadesini kullandı.

Tuncay Özkan'ın HDP'ye geçeceği iddia edilen haberde, şu ifadeler yer alıyordu:

"Cezaevinde ziyaret ettiği Demirtaş'a övgüler yağdıran Tuncay Özkan'ın HDP'ye geçeceği konuşuluyor. Akşam'ın CHP içinden ulaştığı kaynaklar, bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunun altını çiziyorlar. Açıklamalarıyla CHP'nin ulusalcı kanadında rahatsızlık yaratan Tuncay Özkan'ın, partiden ayrılışı için zemin hazırladığı yorumları yağılıyor. HDP kulislerinde de bu yönde beklenti var."