CHP’li Tuncay Özkan: Yürüyüş İstanbul’da bitse de etkisi Edirne’ye kadar ulaşacaktır

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden isimlerden olan CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Adalet Yürüyüşü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Demirtaş birlikte yaşamanın koşullarını anlatmıştı. Bu yürüyüş Demirtaş’ın o çığlığının bir tezahürü, ete kemiğe bürünmüş şekli” ifadelerini kullandı. Özkan, “Bence bu yürüyüş nereye kadar giderse o gittiği yerden sonrası da gerçekleşmiş olur. Edirne değil İstanbul’da da bitse etkisi Edirne’ye kadar ulaşacaktır” dedi.

Daha önce HDP’nin tutuklu Eş Başkanı Demirtaş’ı ziyaret ederek, “Demirtaş’ı dinlemek lazım önemli açıklamalar yapacak” şeklinde verdiği beyanlarla dikkat çeken CHP Milletvekili Tuncay Özkan da “Adalet Yürüyüşü”ne katılan isimler arasında.

Özkan Adalet Yürüyüşü ve HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın durumuna ilişkin dihaber’e konuştu.

Demirtaş’la ilgili daha önce yaptığı açıklamalara ilişkin konuşan Özkan, sözlerini tekrarladı ve “Demirtaş’ın barış çığlığı duyulmuyor” dedi.

‘Bu yürüyüş aynı zamanda Demirtaş’ın çığlığının tezahürü’

Adalet Yürüyüşü’nün aynı zamanda Demirtaş’ın “barış çığlığının” da ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu söyleyen Özkan şöyle konuştu:

“Demirtaş söyleyeceğini söyledi zaten, birlikte yaşamanın koşullarını anlattı, silaha karşı olduğunu söyledi. Tüm bunlar Türkiye’nin özlediği şeyler ama Türkiye’de öyle bir kaos öyle bir gürültü yaratılıyor ki onun oradan söylediği barış çığlığı kaybolup gidiyor. Bu yürüyüş onun o çığlığının bir tezahürü, ete kemiğe bürünmüş şekli. Başka bir şey değil yani. Özgürlük istiyoruz, adalet istiyoruz, barış istiyoruz. Genel Başkan her yerde aynı şeyi söylüyor, özgürlük için adalet barış için adalet.”

‘İstanbul’da da bitse etkisi Edirne’ye kadar’

Özkan, yürüyüşün CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi ile sınırlı kalmaması gerektiği yönündeki beklentilere ilişkin de şunları söyledi:

“Zaten bu yürüyüş Selahattin Demirtaş, Enis Berberoğlu ya da Cumhuriyet gazetesinin içeride olan yazar ve muhabirleri diye bir ayrımı yok. Herkesi kapsıyor. Bence bu yürüyüş nereye kadar giderse o gittiği yerden sonrası da gerçekleşmiş olur. Edirne değil İstanbul’da da bitse etkisi Edirne’ye kadar ulaşacaktır.”

Yürüyüşün temel sloganı “adalet” ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özkan, “Adalet bu dünyada bu gök kubbeyi taşıyan direktir. Bu direk yıkıldığı zaman bu direk de yıkılır. Eğer biz böyle bir dünyada yaşayacaksak zaten bu gök kubbe yıkılsın” sözleriyle dile getirdi. Özkan, “Önemli olan çocuklarımıza gelecek yüzyıllara büyük ve güçlü bir Türkiye bırakabilmek. Adalet olmayınca bunların hiç birisi olmuyor” dedi.